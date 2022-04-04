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Геноцид на Киевщине: число жертв рашистов в Бородянке еще больше – Венедиктова

4 апреля 2022, 16:26

В Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных военными РФ — именно в Бородянке.

Венедиктова
Ирина Венедиктова / УНИАН

В недавно освобожденной от российских оккупантов Бородянке Киевской области число жертв рашистов еще больше, чем в Буче, Ирпене и Гостомеле, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В эфире национального телемарафона она подчеркнула, что в Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных российскими военными — именно в Бородянке.

Генпрокурор напомнила о том, что украинские следственные органы недавно получили доступ к местам преступлений оккупантов РФ в Киевской области.

"На сегодняшний день такое количество военных преступлений, что они выходят за пределы квалификаций. Это уже преступления о человечности, которые совершаются систематически россиянами. Сейчас мы можем предметно говорить о Киевской области, поскольку вчера (3 апреля — ред. ) получили доступ к ней. Соответственно., мы можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле, самая плохая ситуация в отношении жертв — в Бородянке. Думаю, мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить", — сказала она.

Венедиктова добавила, что количество военных преступлений россиянами — чрезвычайно велико и они выходят за пределы квалификаций, при этом о преступлениях, совершенных в Бородянке, скоро будут говорить во всем мире.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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