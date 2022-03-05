Спецназ освободил заложников из диспансера в Бородянке

Спецназовцы освободили людей из диспансера в Бородянке

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отчитался об освобождении украинскими спецназовцами захваченного психдиспансера в Бородянке.

Наши военные вывели заложников из медучреждения, которых было ориентировочно 600 человек. Однако они до сих пор остаются в городе.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Но они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, для персонала и пациентов, хотя и большой стресс, но ситуация уже лучше", – заявил Кулеба в посте ОВА в Telegram.

Глава области также напомнил о нелегких условиях пребывания в Бородянке. В частности, в диспансере нет воды и света, но его пациентам постоянно помогают.

Война России против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.