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Кулеба рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

5 марта 2022, 22:24

Глава украинского МИД призвал срочно усилить оборонные способности Украины, в частности для защиты неба от российской авиации и ракет.

Дмитрий Кулеба
Украина победит в войне с Россией / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что наша страна победит в войне с Россией. Однако цена этой победы будет зависеть от помощи, которую партнеры предоставят Украине.

Сегодня состоялась встреча Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты встретились на украинско-польской границе, чтобы обсудить войну с Россией.

"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, предоставлять необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД призвал срочно усилить оборонные способности Украины, в частности для защиты неба от российской авиации и ракет. В этом контексте Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины.

"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира в конце концов одержит победу. Я говорю это прямо. Я соглашаюсь с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы она была как можно меньше",- заявил Блинкен.

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Война России против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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новости США Энтони Блинкен новости Украины
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