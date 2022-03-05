Кулеба встретился с госсекретарем США: о чем говорили

Кулеба и Блинкен согласовали еще шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на границе Украины и Польши.
Ключевыми темами разговора стали:
- дальнейшие санкции против РФ,
- поставка дополнительного оружия для защиты Украины,
- изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства.
Кулеба и Блинкен согласовали еще шаги по усилению обороны ?? от варварских действий России в воздухе.
"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо", — подытожил Энтони Блинкен.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.