Кулеба встретился с госсекретарем США: о чем говорили

Кулеба встретился с Блинкеном / фото МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на границе Украины и Польши.

Ключевыми темами разговора стали:

дальнейшие санкции против РФ,

поставка дополнительного оружия для защиты Украины,

изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства.

Кулеба и Блинкен согласовали еще шаги по усилению обороны ?? от варварских действий России в воздухе.

"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо", — подытожил Энтони Блинкен.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.