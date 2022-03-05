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Кулеба встретился с госсекретарем США: о чем говорили

5 марта 2022, 21:36

Кулеба и Блинкен согласовали еще шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе.

Кулеба встретился с Блинкеном / фото МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на границе Украины и Польши.

Ключевыми темами разговора стали:

  • дальнейшие санкции против РФ,
  • поставка дополнительного оружия для защиты Украины,
  • изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства.

Кулеба и Блинкен согласовали еще шаги по усилению обороны ?? от варварских действий России в воздухе.

"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо", — подытожил Энтони Блинкен.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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новости США Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба новости Украины
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