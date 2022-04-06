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США предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ – Блинкен

6 апреля 2022, 16:45

Частично эту военную помощь уже доставили в Украину, другие части помощи будут прибывать позже.

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США предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ – Блинкен/ Фото Reuters

Соединенные Штаты Америки и их союзники частично уже предоставили и еще предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый российский танк.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Фрагмент его интервью обнародовали на сайте шоу Today на канале NBC.

Блинкен отметил, что США поставляют Украине ту военную помощь, которая нужна, чтобы иметь возможность защищаться от российских захватчиков.

"На каждый российский танк в Украине мы поставили или скоро поставим 10 противотанковых систем. То, что им необходимо, чтобы действовать быстро и эффективно, защищаться от самолетов, которые обстреливают их с неба, танков, которые пытаются стереть их города с лица земли", – сказал Блинкен.

Военная помощь Украине от США

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что скоро США передадут Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя:

  • Ракетные системы с лазерным наведением,
  • Тактические беспилотные летательные системы Switchblade,
  • Беспилотные воздушные системы Puma,
  • Средства противодействия беспилотным летательным системам;
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства,
  • Нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра,
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика,
  • Тактические безопасные системы связи,
  • Нестандартные пулеметы.

Также сообщалось, что 30 американских конгрессменов направили Байдену письмо, в котором требуют предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, они призвали предоставить истребители, противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля-воздух".

Ранее стало известно, что Пентагон планирует передать ВСУ 10 беспилотников Switchblade-600 с противотанковыми боеголовками. Новое оружие будет поставляться в Украину в рамках военной помощи от Пентагона на сумму $300 млн, которая была объявлена 1 апреля.

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