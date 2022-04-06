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"Мы сложим оружие": солдаты РФ сказали генералу, прибывшему в Украину, самому сидеть в окопах

6 апреля 2022, 16:14

Российские захватчики набросились на своего генерала и предложили ему хотя бы сутки побыть на передовой.

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Солдаты РФ набросились на своего генерала и предложили ему хотя бы сутки побыть на передовой/ Reuters

Российские оккупанты недовольны своим командованием и уже напрямую выражающие это недовольство в лицо генералам.

Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупантов. Как слышно из аудиозаписи разговора, орки одного из подразделений угрожали своим командирам сложить оружие. Это произошло, когда на передовую приехал один из генералов.

"Телевидение приезжало сюда. Генералы прибыли, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы... пробудьте здесь хоть сутки", – рассказывает оккупант собеседнику по телефону.

Кроме этого, он пожаловался, что боевые награды раздают военным РФ по блату. Так, лишь в его подразделении награду получил сын начальника противовоздушной обороны, находящийся в тылу. Также звание "герой России" получил солдат, который на самом деле еще на второй день войны вернулся с передовой в тыл, и сейчас его якобы "восхваляют" все российские СМИ.

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он в России пиво пьет да в Instagram всякую ерунду выкладывает..." – возмущается захватчик.

Ранее сообщалось, что российские школьники пишут захватчикам, которые сейчас в Украине, письма с призывами к жестокости против украинцев. СБУ обнародовало перехваченный телефонный разговор, в котором оккупант рассказывает родственнице о письме от младшей сестры, в котором школьница пишет: "Прошу тебя поскорее убивать всех украинцев и приезжать домой".

Напомним, глава Луганской области заявил, что захватчики стягивают в Луганскую область технику и живую силу и готовятся к наступлению. По его словам, они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление.

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