УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцев

6 апреля 2022, 14:15

В СБУ рассказали о настроениях, которые "гуляют" среди российских детей – те уже начали призывать оккупантов убивать всех украинцев.

false
Российские дети начали призывать к жестокости против украинцев/ ua.depositphotos.com, Reuters

Российские школьники пишут захватчикам, которые сейчас в Украине, письма с призывами к насилию против украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В ведомстве обнародовали аудиозапись, в которой российский оккупант рассказывает о таком письме своей родственнице.

Школьница отправила своему брату Валерию Бабаеву на фронт письмо, в котором призвала быстрее убивать всех украинцев, и тогда возвращаться домой.

"Лизе сказали в школе, что нам гуманитарку будут передавать. Лиза положила мне носки, и письмо, в котором написала: "Прошу тебя поскорее убивать всех украинцев и приезжать домой", – рассказывает оккупант родственнице по телефону.

Причем родственница отвечает захватчику: "Правильно, ребенок тебе по факту сказал".

Также женщина спрашивает у оккупанта: "А что, со школы передают гуманитарную помощь в Украину? А кому, военным, или людям?". Когда слышит в ответ, что российским военным, говорит: "А, тогда хорошо, пошли они, эти люди".

В СБУ обратили внимание, что украинские дети вместо этого отправляют на фронт для своих защитников письма, в которых благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир.

"В то же время каждая новая беседа оккупантов, перехваченный СБУ, лишь укрепляет мнение: после нашей победы единственная возможная форма общения с руZZким народом – через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", – отмечают в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Москве на допрос вызвали шестиклассника, который во время урока спросил учительницу, почему Владимир Путин начал войну в Украине, а на перемене кричал в коридоре "Слава Украине!".

Также ранее сообщалось, что в России задержали учительницу, которая во время урока рассказала детям правду о войне РФ против Украины. Педагог во время урока назвала РФ страной-изгнанником с тоталитарным режимом. Пока Россия не начнет вести себя цивилизованно, изгнание продлится вечно, сказала она и сравнила РФ с Северной Кореей.

Читайте также:

viber
война в Украине СБУ вторжение России ребенок
Реклама
Популярное
Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеСамый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апреле Гороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желанийГороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желаний Появились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в БучеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фотоСпутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фото Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средстваКак убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства

Последние новости

14:16

"Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"

14:15

"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцевВидео

14:04

Война в Украине разгорится с новой силой: глава внешней разведки Эстонии назвал сроки

13:56

Гей-оргии, внебрачные дети и недвижимость в Испании: что известно о тайной жизни Жириновского

13:46

Жириновский умер: что придворный шут Путина и главный украинофоб говорил о нашей странеВидео

Реклама
13:26

Орки устроили геноцид в Бородянке: бомбили дома и запрещали доставать людей из-под заваловВидео

13:21

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

13:13

Теперь официально: в России умер ЖириновскийВидео

12:59

Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

12:49

"Дошло, когда "русский мир" прилетел в их дом": Тополя высказался о соплях и слезах Лободы

12:45

Лечила простреленные ноги и принимала роды в темноте: рассказ врача, спасавшей людей в Буче

12:41

"Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом

12:39

Паника в Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы в областиВидео

12:29

Придется выковыривать из-под асфальта: что Javelin и NLAW делают с российскими танкамиВидео

12:14

История повторяется: почему ООН топчется по граблям Лиги Нациймнение

12:12

Большинство промышленных гигантов Запорожья возобновили работу – Кубраков

12:11

"Я не верю, что Путин действует от вашего имени": Джонсон обратился к россиянам

11:42

Орки отправляют награбленное в РФ: карта переброски наворованного в УкраинеВидео

11:39

Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

11:38

Волонтер детально описал три сценарии дальнейшей войны Украины против России

Реклама
11:36

Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

11:35

"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин

11:27

Военный психолог объяснил, зачем русские убивают и насилуют гражданскихВидео

11:20

"Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать

10:54

Приметы на 7 апреля:: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

10:53

Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель ПутинаВидео

10:42

Украина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войнымнение

10:41

"Оккупанты остались гореть на обочинах": ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехникиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

10:24

Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантовВидео

10:14

"Выбор, а не приказ": украинская актриса, которая снималась в России, написала о зверствах армии РФ

10:05

Подвиг украинских защитников: один танк ВСУ вступил в бой с вражеской колоннойВидео

09:37

Украинские бойцы отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку на Херсонщине

09:18

Три доказательства того, что Россия врет о зверствах в Бучемнение

09:10

Ночью Россия обстреляла Днепропетровщину: вспыхнул чудовищный пожар, уничтожена нефтебазаФото

08:44

Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млнВидео

08:32

Как когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россиямнение

07:55

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

06:37

Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 маямнение

Реклама
06:28

Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

06:27

В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку и вырезали на ее груди букву Z

05:50

Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

05:36

В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

05:06

Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУВидео

04:35

Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуВидео

03:55

Как определить возраст кота: названы пять способовВидео

03:46

Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымВидео

03:39

Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

03:30

Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять