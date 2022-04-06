"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцев

Российские дети начали призывать к жестокости против украинцев/ ua.depositphotos.com, Reuters

Российские школьники пишут захватчикам, которые сейчас в Украине, письма с призывами к насилию против украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В ведомстве обнародовали аудиозапись, в которой российский оккупант рассказывает о таком письме своей родственнице.

Школьница отправила своему брату Валерию Бабаеву на фронт письмо, в котором призвала быстрее убивать всех украинцев, и тогда возвращаться домой.

"Лизе сказали в школе, что нам гуманитарку будут передавать. Лиза положила мне носки, и письмо, в котором написала: "Прошу тебя поскорее убивать всех украинцев и приезжать домой", – рассказывает оккупант родственнице по телефону.

Причем родственница отвечает захватчику: "Правильно, ребенок тебе по факту сказал".

Также женщина спрашивает у оккупанта: "А что, со школы передают гуманитарную помощь в Украину? А кому, военным, или людям?". Когда слышит в ответ, что российским военным, говорит: "А, тогда хорошо, пошли они, эти люди".

В СБУ обратили внимание, что украинские дети вместо этого отправляют на фронт для своих защитников письма, в которых благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир.

"В то же время каждая новая беседа оккупантов, перехваченный СБУ, лишь укрепляет мнение: после нашей победы единственная возможная форма общения с руZZким народом – через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", – отмечают в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Москве на допрос вызвали шестиклассника, который во время урока спросил учительницу, почему Владимир Путин начал войну в Украине, а на перемене кричал в коридоре "Слава Украине!".

Также ранее сообщалось, что в России задержали учительницу, которая во время урока рассказала детям правду о войне РФ против Украины. Педагог во время урока назвала РФ страной-изгнанником с тоталитарным режимом. Пока Россия не начнет вести себя цивилизованно, изгнание продлится вечно, сказала она и сравнила РФ с Северной Кореей.

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