Теперь официально: в России умер Жириновский

Жириновский умер / УНИАН

Умер Владимир Жириновский - депутат, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) России. Одиозный политик был известен своей антиукраинской позицией. Ему было 74 года.

О смерти Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 апреля во время заседания.

По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни.

Болезнь Жириновского

Информация о том, что Владимир Жириновский в больнице появилась в российских СМИ 9 февраля. Стало известно, что скандального политика госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Окружение Жириновского сообщило, что "поражение легких серьезное". У политика поражено 50–75% легких, он подключен к ИВЛ, а его состояние - критическое.

СМИ писали, что Жириновский скрывал факт инфицирования коронавирусом почти две недели. О его болезни знал лишь узкий круг лиц, в который входили его личные телохранители, помощники, а также руководитель аппарата.

Перед Новым годом Жириновский заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

Жириновский - смерть

25 марта 2022 года российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

Сын одиозного российского политика Игорь Лебедев прокомментировал состояние политика, которого преждевременно "похоронили" СМИ. Лебедев не выбирал выражений и жестко обматерил журналистов.

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