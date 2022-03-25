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СМИ сообщили о смерти Жириновского

25 марта 2022, 11:07

Как пишут росйские СМИ, он умер в 10:45 по московскому времени.

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В РФ умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский/ УНИАН

Российские СМИ сообщили, что умер депутат, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, который известен своей антиукраинской позицией. Сообщалось, что он умер в 10:45 по московскому времени (в 09:45 по Киеву).

О смерти политика сообщило интернет-издание Mash в своем Telegram. Позже эту информацию подтвердил российский сенатор Александр Пронюшкин.

Также о его смерти сообщили еще ряд российских медиа.

Однако уже впоследствии появилась информация, что в Министерстве здравоохранения России опровергают смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин, который до этого подтверждал смерть лидера ЛДПР, удалил свой пост в Telegram.

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Скрин публикации из Telegram-канала Mash

О том, что Жириновский до сих пор жив, заявил в Telegram спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Напомним, это уже не впервые, когда СМИ "хоронят" Жириновского. 75-летний российский политик лечился от последствий перенесенного коронавируса и уже полтора месяца находился в тяжелом состоянии в больнице. Скандального политика с двусторонней пневмонией, которая серьезно повредила легкие, госпитализировали в начале февраля этого года. Позже стало известно, что Жириновский две недели скрывал, что COVID-инфицирован – он изолировался дома и сообщил о болезни лишь узкому кругу лиц.

Ранее Жириновский неоднократно утверждал, что получил 8 прививок против COVID-19. Прививки он делал российскими вакцинами – сначала трижды Спутником V, затем еще три раза ЕпиВакКороной, а напоследок для седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.

Чем запомнился Жириновский

Скандальный российский политик известен своими заявлениями в отношении Украины – он неоднократно заявлял, что необходимо захватить Киев и всю Украину. Украинофоб часто публично предлагал различные идеи относительно разделения Украины, и даже обнародовал конкретные предложения.

В 2015 году лидер ЛДПР заявлял, что якобы так называемые "ДНР" и "ЛНР" создали американцы, и им это нужно для того, чтобы выкачивать из России деньги.

В 2018 году украинская Генпрокуратура установила причастность российских политиков, среди которых и Жириновского, к поддержке "ЛНР" и "ДНР".

Кроме этого, Жириновский призвал РФ бомбила Украину в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января этого года.

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