Жириновский скрывал две недели, что COVID-инфицирован - СМИ

Владимир Жириновский скрывал коронавирус, потому что получил 8 прививок российской вакциной/ УНИАН

Российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своей украинофобной позицией, скрывал факт инфицирования коронавирусом от других почти две недели.

О его болезни знал лишь узкий круг лиц, в который входили его личные телохранители, помощники, а также руководитель аппарата. Об этом сообщила пропагандистская газета Коммерсант.

Собеседник издания рассказал, что сотрудники аппарата думали, будто Жириновский работает дистанционно из дома, чтобы уберечься от быстро распространяющегося Омикрона. По крайней мере в центральном аппарате им объяснили, что якобы политик "перешел на домашний карантин с целью профилактики".

При этом сам Жириновский объяснил свою позицию с сокрытием болезни тем, что не хотел провоцировать сомнения относительно вакцинации среди россиян. Ведь политик ранее получил 8 доз российской вакцины против коронавируса.

В каком состоянии находится Жириновский

Владимир Жириновский сейчас в московской клинике, медики оценивают его состояние как стабильное. Однако в российских СМИ пишут, что у политика большое поражение легких, из-за чего его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом отмечается, что политик якобы еще и успевает работать из больничной палаты – он отдаленно проводит консультации с подчиненными и отдает указания.

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Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Информация о том, что Владимир Жириновский попал в больницу появилась в российских СМИ в среду, 9 февраля. Стало известно, что скандального политика и лидера Российской партии ЛДПР госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Окружение Жириновского сообщило, что "поражение легких серьезное".

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