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"Когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

28 декабря 2021, 13:43
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Скандальный политик разразился угрозами в адрес Украины.

Жириновский
Владимир Жириновский призвал к бомбардировке Украины / УНИАН

Депутат Государственной думы России и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.

С таким заявлением скандальный российский политик выступил в эфире государственного "Первого канала".

По его словам, на месте Владимира Путина, без сомнений, отдал бы такой приказ.

"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", – заявил Жириновский.

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"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то и шарахнуть, как следует", – сказал Жириновский.

Возможное вторжение России в Украину

30 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику возле границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Как писало издание The New York Times, Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину.

10 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. По его словам, российские власти сказали об этом Америке и миру, а самому Зеленскому об этом обещании сообщил глава Белого дома Джо Байден.

16 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас возле украинских границ находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

18 декабря были опубликованы новые доказательства стягивания российских армейских частей к украинским границам. Издание Medium показало кадры, на которых зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

20 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российское военное присутствие возле границ Украины увеличилось, но "не очень критично". По его словам, сейчас нет необходимости вводить военное положение, но если она появится, решение будет принято немедленно.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Жириновский Россия
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