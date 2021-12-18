Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с Украиной

Россия перебрасывает войска на границу Украины / сайт Минобороны РФ

Россия продолжает наращивать военную мощь возле границ с Украиной. Опубликованы новые доказательства переброски армейских частей.

Новые кадры публикует издание Medium. На них запечатлены места дислокации военных России у границ Украины.

Какую технику и куда перебрасывает РФ

На фото зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

/ medium.com

"Учитывая большое количество оборудования, скапливающееся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, таких как разбросанных по Курской и Брянской областям", - отмечает издание.

/ medium.com

Спутниковые снимки и фотографии перемещения российских войск были сделаны DFRLab с 9 по 14 декабря.

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/ medium.com

Войска России у границ Украины

О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.

Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.

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