Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с Украиной

РФ создает скрытые военные лагеря на границе с Украиной.
Россия продолжает наращивать военную мощь возле границ с Украиной. Опубликованы новые доказательства переброски армейских частей.
Новые кадры публикует издание Medium. На них запечатлены места дислокации военных России у границ Украины.
Какую технику и куда перебрасывает РФ
На фото зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.
"Учитывая большое количество оборудования, скапливающееся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, таких как разбросанных по Курской и Брянской областям", - отмечает издание.
Спутниковые снимки и фотографии перемещения российских войск были сделаны DFRLab с 9 по 14 декабря.
Войска России у границ Украины
О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.
Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.
Читайте еще:
- Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границы
- Россия стянула войска к границам Украины и угрожает вторжением: дипломат объяснил сценарий Путина
- Призыв Байдена к Путину и давление Москвы на Киев: Россия стягивает войска к границам Украины