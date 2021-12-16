Войска РФ на Донбассе: у Путина оценили неожиданное решение российского суда

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение районного суда Ростова-на-Дону, в котором признается факт присутствия войск РФ на Донбассе.

Он назвал ошибкой появившуюся в СМИ информацию о присутствии российской армии на Донбассе, сообщает Газета.ру.

Песков прокомментировал приговор суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия, который подтверждает присутствие в регионе военных из России.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", — подчеркнул Песков.

Решение суда РФ: что известно

В решении по уголовному делу (№ 1-82/2021) Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10 ноября 2021 года, которое опубликовано на официальном сайте судебной инстанции за подписью судьи Леонарда Шолохова идет речь о том, что воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве".

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Отметим, что рассмотренное судом уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

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