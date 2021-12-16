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В РФ суд признал присутствие российских войск на Донбассе

16 декабря 2021, 09:41
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Воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве", говорится в решении Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

армия, Россия, военные, российские военные
В РФ не отрицают присутсиве своих войск на Донбассе / Reuters

В России суд официально признал присутствие войск РФ на Донбассе.

Об этом идет речь в решении по уголовному делу (№ 1-82/2021) Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10 ноября 2021 года, которое опубликовано на официальном сайте судебной инстанции.

В частности, в документе за подписью судьи Леонарда Шолохова идет речь о том, что воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве".

Отметим, что рассмотренное судом уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В приговоре сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 тыс. рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

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Кроме того, в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

/ kirovsky--ros.sudrf.ru
/ kirovsky--ros.sudrf.ru

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва теперь признает выданные на оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" отдельных районах Донецкой и Луганской областей сертификаты о происхождении товаров. Такие товары наравне с российскими получат доступ к государственным закупкам.

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Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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