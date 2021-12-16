В РФ суд признал присутствие российских войск на Донбассе

Воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве", говорится в решении Кировского районного суда Ростова-на-Дону.
В России суд официально признал присутствие войск РФ на Донбассе.
Об этом идет речь в решении по уголовному делу (№ 1-82/2021) Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10 ноября 2021 года, которое опубликовано на официальном сайте судебной инстанции.
В частности, в документе за подписью судьи Леонарда Шолохова идет речь о том, что воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве".
Отметим, что рассмотренное судом уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.
В приговоре сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 тыс. рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.
Кроме того, в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва теперь признает выданные на оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" отдельных районах Донецкой и Луганской областей сертификаты о происхождении товаров. Такие товары наравне с российскими получат доступ к государственным закупкам.
Читайте еще:
- Тяжелые наркотики и русские командиры: задержанный боевик рассказал о "службе" в ДНР
- "ДНР" получила подлый удар в спину от братской России
- ВСУ взяли под контроль оккупированное село на Донбассе: в "ДНР" закатили истерику
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.