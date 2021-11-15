Ультиматум Украине от Путина по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"

Указ президента РФ Путина будет действовать до урегулирования российско-украинского конфликта в рамках Минских соглашений.
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва теперь признает выданные на оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" отдельных районах Донецкой и Луганской областей сертификаты о происхождении товаров. Такие товары наравне с российскими получат доступа к государственным закупкам.
Указ будет действовать до политического урегулирования конфликта на Донбассе.
Текст документа уже опубликован.
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Автор: Андрей Ганжа