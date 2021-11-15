Ультиматум Украине от Путина по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва теперь признает выданные на оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" отдельных районах Донецкой и Луганской областей сертификаты о происхождении товаров. Такие товары наравне с российскими получат доступа к государственным закупкам.

Указ будет действовать до политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Текст документа уже опубликован.

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