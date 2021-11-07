В РФ назвали условие проведения саммита в нормандском формате и "перевели стрелки"

В МИД РФ сделали заявление по встрече в "нормандском формате" / Reuters

Перед переговорами в нормандском формате должен быть утвержден итоговый документ переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ФРГ и Франция не отвечают на предложение РФ обсудить итоговый документ перед встречей. В эфире Россия-1 она обвинила Берлин и Париж в том, что они говорят о неготовности Москвы к переговорам.

"Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, <...> нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. <...> Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", - сказала она.

По мнению спикера МИД РФ, проведение встречи в нормандском формате якобы выдаст "индульгенцию на действия Киева, подобные сегодняшним".

Захарова также традиционно обвинила Украину в нарушении Минских соглашений: "Сколько можно делать вид, что они (ФРГ и Франция) не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима?".

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Переговоры Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандской четверки договорились об актуализации переговоров по Донбассу на высоком уровне и начале дискуссии относительно организации саммита лидеров нормандского формата.

После этого прошел разговор Меркель и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава государства обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в рамках нормандских саммитов. В Кремле согласились на активизацию переговоров в нормандском формате и обсуждение условий проведения встречи нормандской четверки.

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