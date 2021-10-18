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Зависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате

18 октября 2021, 22:57
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Вероятность встречи лидеров зависит от Российской Федерации.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда лидеры нормандской четверки смогут встретиться.

По словам главы государства, это, в первую очередь, будет зависеть от Российской Федерации.

Зеленский отмечает, что во встрече в нормандском формате заинтересованы как Германия, так и Франция. В конце концов, президент готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате.

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - заявил Зеленский во время интервью ICTV.

Вероятность встречи лидеров зависит от Российской Федерации. Канцлер Германии также желает принять участие в нормандском формате.

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"Мы готовы к определенным шагам вперед, чтобы встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Но я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Но я думаю, что шансы для этого есть", - добавил президент.

Читайте такжеЗеленский договорился с Меркель и Макроном о перезапуске диалога по Донбассу в нормандском формате

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в видеоформате провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским главой государства Эммануэлем Макроном. Стороны договорились об активизации переговоров по Донбассу и консультаций относительно организации встречи лидеров нормандского формата.

Позже состоялись переговоры Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и парижских договоренностей. При этом он выразил готовность усилить консультации в рамках нормандского формата и обсудить условия организации саммита нормандской четверки.

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нормандская четверка Владимир Зеленский
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