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Зеленский объявил о переговорах с Меркель и Макроном по Донбассу: ожидается диалог с Путиным

11 октября 2021, 19:40

Украина, Франция и Германия поддерживают договоренности, направленные на установление мира на Донбассе, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе дискуссии стороны пришли к выводу, согласно которому нужно активизировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе и подготовке нового саммита в нормандском формате. Меркель и Макрон пообещали поговорить по вопросу проведения встречи нормандской четверки с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте, он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции. Стороны договорились о том, что нужно активизировать диалог по урегулированияю конфликта на Донбассе и проведению нового саммита лидеров стран нормандского формата. Стороны стремятся договориться о шагах, которые должны привести к миру в зоне российско-украинской вооруженной конфронтации.

"Провел важный разговор с Меркель и Макрона по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - отметил Зеленский.

В Офисе президента уточнили, что Меркель и Макрон пообещали поговорить с Путиным по вопросу подготовки новой встречи лидеров стран нормандского формата.

Новость дополняется.

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