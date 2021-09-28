Саммит с Меркель в обмен на "уступки" по Донбассу: у Путина разразились требованием к Украине

Прогресса в переговорах по организации встречи лидеров стран нормандской четверки на данный момент нет - Песков / Reuters

Россия, Украина, Германия и Франция работают над подготовкой встречи лидеров нормандского формата по Донбассу, однако существенного прогресса в переговорах пока нет. Саммит при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель должен пройти результативно, в то время как на данный момент нет результатов по ряду договоренностей, в чем, согласно версии Москвы, якобы виноват Киев. Причем, дескать, из-за этого встречу с канцлером Меркель можно не успеть провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает Коммерсант, он рассказал о том, что в проведении саммита нормандской четверки заинтересованы все стороны. Однако встреча должна быть четко подготовлена, тем более в ситуации, когда ранее достигнутые договоренности реализованы не были.Читайте такжеУ Путина поставили условие для встречи с Зеленским, и выдвинули обвинение Украине

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное "но". Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласно которому переговоры на высшем политическом уровне следует провести еще до ухода Меркель с поста немецкого канцлера.

По его словам, подготовка к саммиту в нормандском формате действительно идет, в том числе на уровне МИД России, Украины, Франции и Германии, а также политических советников.

"Но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - уточнил спикер Кремля.

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Также он добавил, что страны могут не успеть провести встречу при участии Меркель, каденция канцлера которой близка к завершению. Саммит можно провести как можно раньше, а что для этого нужно сделать, дескать, знают в Киеве.Читайте также"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

"Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать" – подчеркнул Дмитрий Песков.

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Переговоры по Донбассу

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 сентября обвинил Киев в "политической шизофрении" и фактически заявил, что встречи в нормандском формате не будет до тех пор, пока Украина не выполнит условия России относительно Минских соглашений по Донбассу.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 12 сентября заявлял, что переговоры по встрече лидеров нормандской четверки продолжаются. Согласно точке зрения Владимира Зеленского, итоги саммита должны привести к конкретным решениям и результатам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 27 сентября сказал, что в Киеве хотели бы, чтобы встреча нормандского формата состоялась еще при каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Украинский дипломат Павел Климкин заявлял, что Меркель может стать посредником на переговорах с Путиным по Донбассу в рамках новой стратегии диалога, над которой работает Киев.