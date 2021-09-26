Формат с США и Меркель по Донбассу: дипломат раскрыл сценарий Украины на переговоры с Путиным

Меркель может стать посредником на переговорах с Путиным по Донбассу - Климкин / УНИАН

У Украины есть два варианта урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны: либо Киев убеждает США в том, что нужна новая стратегия по Донбассу и выстраивает свой путь, либо идет на заморозку конфликта. РФ контролирует ситуацию, поэтому на заморозку Украине идти нельзя. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая покидает свой пост, может сыграть важную роль в новом формате в качестве посредника на переговорах с президентом России Владимиром Путины. Об этом заявил дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Кремль контролирует ситуацию с Донбассом. Украинскому государству нужна своя стратегия, которая не должна быть связана с заморозкой конфликта, поскольку это может стать опасной ситуацией, выгодной России.

"Когда мы говорим, что ключи в руках Путина – ключи всегда в руках Путина. И либо мы играем в свою игру и четко определяем сценарий, убеждаем американцев, что нам нужна новая стратегия по Донбассу и идем вместе с ними, либо мы идем в заморозку, и заморозка – это очень опасная вещь, так как ключи от заморозки, опять-таки, сегодня у Путина. И он в любой момент может ситуацию разморозить и начать качать ситуацию как со стороны Донбасса, так и изнутри", - отметил Климкин.Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

Также он добавил, что в новой стратегии по Донбассу важную роль может сыграть канцлер Германии Ангела Меркель, которая покидает свой пост. В переговорах при участии Вашингтона она может принять участие в качестве посредника в диалоге с Путиным.

"Новая стратегия возможна, разговоры о ней на самом деле ведутся, я просто некоторые нюансы не хочу озвучивать. Украина говорит с США, после перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень. Это, если хотите, мой прогноз", - подчеркнул Павел Климкин.

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Заявления Меркель о поддержке Украины

20 августа немецкий канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве выступила в поддержку территориальной целостности Украины, осудила аннексию Крыма, и пообещала помогать украинскому государству.

22 августа Меркель по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Киеве заявила, что Германия поддержит новые санкции против России в том случае, если Москва после запуска СП-2 будет использовать газ как оружие.

Меркель выступила с инициативой о проведении новой встречи в рамках нормандского формата на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России, а также назвала российское государство участником конфликта на Донбассе.

В сентябре Ангела Меркель подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитером российского газа в Европу даже после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2.