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Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма

20 августа 2021, 19:40

Германия будет отстаивать территориальную целостность Украины, сказала Ангела Меркель.

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Меркель будет лично выступать за территориальную целостность Украины / Getty

Аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины. Официальный Берлин намерен и в дальнейшем придерживаться данной позиции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично пообещала выступать за обеспечение целостности украинского государства. Об этом она заявила по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины, и мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", - сказала она в ходе брифинга.

Крымская платформа

Первый учредительный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич ранее заявлял, что по итогам мероприятия будет подписана политическая декларация. В документе зафиксируют положения, направленные на деоккупацию полуострова.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Киев должен укрепить усилия в направлении решения вопросов по освобождению Крыма. По мнению гаранта, Крымская платформа поможет Украине в выполнении такой задачи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что к декларации по полуострову смогут присоединиться и другие страны. Украина ставит перед собой задачу приближения момента возвращения Крыма под политический контроль Киева.

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