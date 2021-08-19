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"Надо каждый день бить в колокола": Зеленский призвал к ударным усилиям по возврату Крыма в Украину

19 августа 2021, 10:27
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Крым из украинской жемчужины превратился в военную базу России, сказал Владимир зеленский.

Зеленский
Крымская платформа должна помочь Украине в возвращении Крыма - Зеленский / Reuters

Оккупированный Крым сегодня выглядит не как жемчужина украинской земли у моря, а как авианосец России. С каждым днем количество вооружений на полуострове растет, а коренное население уменьшается. Милитаризация автономной республики вредит ее развитию, и этот вопрос будет рассмотрен на саммите Крымской платформы. Украине следует усилить работу по ситуации с деоккупацией украинского полуострова. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - природной, экологической, туристической, любой", - рассказал гарант в интервью крымским журналистам, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте такжеЯрость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий КиеваПо словам главы государства, Киеву следует ежедневно с серьезными усилиями работать над вопросами по возвращению Крыма в Украину. Если раньше не было таких механизмов, то теперь появилась Крымская платформа, при помощи которой можно будет привлечь внимание международного сообщества к проблеме украинской автономной республики.

"Надо каждый день бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский в мае официально заявил, что саммит Крымской платформы – площадки, созданной для обсуждения вопросов деоккупации Крыма – состоится 23 августа в Киеве. Власти ожидают приезда высокопоставленных гостей из других государств.

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Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич говорил, что по итогам Крымской платформы будет подписана декларация. В документе зафиксируют шаги по созданию условия для освобождения и возвращения полуострова в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны будут подписать участники Крымской платформы, уже практически согласован.

В МИД также уточнили, что на саммит по Крыму в Киеве приедут около 40 представителей государств и международных организаций.

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Владимир Зеленский новости Украины новости Крыма Крымская платформа
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