"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму

Россия не помешает Киеву провести саммит Крымской платформы - Кулеба / УНИАН

Россия продолжает противостоять Крымской платформе, однако планы Москвы обречены на провал. Российское государство не сможет остановить Украину, а саммит по вопросам возвращения Крыма все равно состоится. Это будет наиболее масштабное мероприятие за все годы независимости украинского государства, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", - рассказал Кулеба в ходе своего визита в Турцию, сообщает Укринформ.

По его словам, на приглашение Украины принять участие в саммите Крымской платформы уже ответили ряд государств, представители которых приедут в Киев 23 августа.

"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - отметил дипломат.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Также он добавил, что саммит по Крыму станет наиболее крупным событием в Украине за последние три десятилетия.

"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о запуске ряда процедур по созданию Крымской платформы. Это площадка, задачей которой является обсуждение проблемных моментов и создание условий для освобождения оккупированного Крыма и возвращения полуострова в состав украинского государства.

На заседании СНБО 11 марта была принята специальная стратегия возвращения оккупированных Россией Крыма и Севастополя под политический контроль Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что Россия крайне серьезно относится к планам Украины по Крымской платформе. На базе российского МИД создали целое подразделение, которое работает над дискредитацией инициативы.