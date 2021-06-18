УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму

18 июня 2021, 23:30
Прослушать новость
Остановить

Саммит Крымской платформы станет крупнейшим событием за все 30 лет независимости Украины, считает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Россия не помешает Киеву провести саммит Крымской платформы - Кулеба / УНИАН

Россия продолжает противостоять Крымской платформе, однако планы Москвы обречены на провал. Российское государство не сможет остановить Украину, а саммит по вопросам возвращения Крыма все равно состоится. Это будет наиболее масштабное мероприятие за все годы независимости украинского государства, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", - рассказал Кулеба в ходе своего визита в Турцию, сообщает Укринформ.

По его словам, на приглашение Украины принять участие в саммите Крымской платформы уже ответили ряд государств, представители которых приедут в Киев 23 августа.

"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - отметил дипломат.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Также он добавил, что саммит по Крыму станет наиболее крупным событием в Украине за последние три десятилетия.

"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о запуске ряда процедур по созданию Крымской платформы. Это площадка, задачей которой является обсуждение проблемных моментов и создание условий для освобождения оккупированного Крыма и возвращения полуострова в состав украинского государства.

На заседании СНБО 11 марта была принята специальная стратегия возвращения оккупированных Россией Крыма и Севастополя под политический контроль Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что Россия крайне серьезно относится к планам Украины по Крымской платформе. На базе российского МИД создали целое подразделение, которое работает над дискредитацией инициативы.

новости России МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма Крымская платформа
Сейчас вы просматриваете новость «"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря вышла на пик опасности: как пережитьМагнитная буря вышла на пик опасности: как пережить Гороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капиталаГороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФГитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садитьсяОпасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вредСколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред

Последние новости

00:07

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России

18 июня, пятница
23:54

Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог Видео

23:31

Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы Видео

23:30

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму Видео

23:23

Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье Видео

Реклама
23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение Видео

22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

22:43

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Видео

22:23

10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство Видео

22:14

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

21:52

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму Видео

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского заявили о решении властей Видео

20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

20:24

На Украину снова налетит ураган: погода на выходных устроит настоящее пекло Видео

20:09

"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу Видео

19:57

"Пишу курсовую на е***м украинском языке": беременную харьковскую студентку хотят уволить Видео

19:55

"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника Видео

Реклама
19:53

На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple Видео

19:32

Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России Видео

19:22

Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить мнение

18:44

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

18:41

На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" Видео

18:35

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Видео

18:28

СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса Видео

18:22

"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей Видео

18:14

Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки Видео

18:11

Евросоюз "отправит в нокаут" Лукашенко: согласованы санкции против Беларуси Видео

17:55

В Epic Games Store обнаружили ремастер Alan Wake и ремейк Final Fantasy VII Видео

17:46

Помешали собаки: самолет в Симферополе блуждал по взлетно-посадочной полосе

17:20

С Днем медика 2021: душевные поздравления и прикольные картинки Видео

17:17

Заложила под дверь "бомбы", которые наложили коты: в Славянске женщина жестко отомстила соседям Видео

17:01

"Творится какой-то ад, людей сносит вместе с авто": наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет Фото Видео

17:00

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса поделились новым геймплейным роликом Видео

16:59

Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам Видео

16:49

"Сдавал экзамен в наушниках": у киевского студента украли миллион гривен

16:46

Стратегия Кабмина по наполнению бюджета дополнительными налогами обречена на провал – эксперт

16:26

Троицкая родительская суббота в 2021 году: что нужно сделать сегодня и завтра Видео

Реклама
16:22

Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления Видео

16:10

Отличилась заявлением: нардеп Третьякова считает, что украинцам хватит и 5 тыс. грн зарплаты Видео

16:06

Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши Видео

15:53

Культовую игрушку 90-х "Тамагочи" перевыпустили в новом формате Видео

15:25

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания Видео

15:02

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

14:53

"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете Видео

14:50

Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

14:40

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза Видео

14:14

"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять