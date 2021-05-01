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У Лаврова бьются над тем, чтобы помешать Украине вернуть Крым – Кулеба

1 мая 2021, 20:54
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Москва видит серьезную угрозу в реализации проекта Крымская платформа, считает Дмитрий Кулеба.

Украина,Крым,флаг
В МИД России специальная группа работает над темой противодействия Крымской платформе - Кулеба / УНИАН

В российском министерстве иностранных дел работает группа, задачей которой является реализация планов по противодействию запуску Крымской платформы. Пока в Киеве не готовы говорить о том, станет ли проект шагом к освобождению Крыма, Россия воспринимает площадку как серьезную угрозу своим интересам. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В российском МИД действует целая группа, задача которой – "завалить" саммит Крымской платформы. То есть очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", - рассказал Кулеба в интервью Радио Свобода.

По его словам, перед тем, как запустить Крымскую платформу, Киев ожидает, пока Вашингтон определится с делегатом, который представит США на саммите. Американцы фактически подтвердили свое участие, и теперь ряд государств ожидают формального утверждения, так как их действия зависят от решения Штатов.Читайте такжеДелегация США приедет в Киев с целью возвращения Крыма в Украину

"Нас заверили, что участие Соединенные Штаты точно будут принимать. Есть достаточно много стран, которые ориентируются на Соединенные Штаты, и они ждут, когда США окончательно подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая игра", - добавил Кулеба, подчеркнув, что у Украины уже есть подтверждение об участии в саммите Крымской платформы от лидеров других стран.

Возвращение Крыма в Украину

МИД Украины МИД России Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма Крымская платформа
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