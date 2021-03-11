Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину

Киев стремится к полному восстановлению суверенитета Украины над Крымом - Кулеба / УНИАН

Украина прикладывает усилия для того, чтобы оккупированный Крым вернулся под политический контроль Киева. Украинский сценарий базируется на трех ключевых задачах: работа над утвержденной стратегией, консолидация усилий в рамках Крымской платформы, а также реализация мероприятий, направленных на восстановление международного права с возобновлением украинского суверенитета над полуостровом, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как утверждает дипломат, украинское государство демонстрирует не просто призывы к освобождению Крыма, но и показывает, что Украина прикладывает определенные усилия для достижения собственной цели.

"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - сказал Кулеба.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

По его словам, Украина планирует возвращать Крым на базе трех ключевых направлений, которые включают работу над стратегией по полуострову, переговоры в рамках Крымской платформы и восстановление международных законов с последующей реинтеграцией аннексированного полуострова.

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Возвращение Крыма в состав Украины