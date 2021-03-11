Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину

Стратегия деоккупации Крыма является историческим документом, который нужно было принять уже давно, считает Дмитрий Кулеба.
Украина прикладывает усилия для того, чтобы оккупированный Крым вернулся под политический контроль Киева. Украинский сценарий базируется на трех ключевых задачах: работа над утвержденной стратегией, консолидация усилий в рамках Крымской платформы, а также реализация мероприятий, направленных на восстановление международного права с возобновлением украинского суверенитета над полуостровом, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как утверждает дипломат, украинское государство демонстрирует не просто призывы к освобождению Крыма, но и показывает, что Украина прикладывает определенные усилия для достижения собственной цели.
"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - сказал Кулеба.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами
По его словам, Украина планирует возвращать Крым на базе трех ключевых направлений, которые включают работу над стратегией по полуострову, переговоры в рамках Крымской платформы и восстановление международных законов с последующей реинтеграцией аннексированного полуострова.
"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.