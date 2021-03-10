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Стало известно о планах Украины по Крыму накануне Крымской платформы

10 марта 2021, 20:41
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В Кабмине готовят ряд документов о правовом статусе жителей Крыма.

Крым, Украина
В Украине урегулируют вопрос правового статуса жителей Крыма с российскими паспортами / УНИАН

В Украине перед запуском Крымской платформы намерены принять ряд законопроектов, направленных на решение определенных задач по вопросам полуострова. В частности, речь идет о проекте закона о правовом статусе жителей Крыма, которые получили гражданство РФ против своей воли, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко во время дискуссии Национальная устойчивость: как оккупация Крыма влияет на Украину.

Согласно планам министерства, у Украины во время запуска Крымской платформы должны быть первые наработки по решению определенных задач. Должен появиться проект закона, которым будет определен статус жителей аннексированного полуострова. Речь идет о тех украинских гражданах, которые вынуждены были получить российские паспорта.

"Люди задают простые вопросы - что случится со мной, если я взял паспорт Российской Федерации, потому что меня заставили. Мы надеемся уже в начале лета представить в Раде проект закона, который ответит на все эти вопросы", - отметил Яременко.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

Также чиновник подчеркнул, что в ведомстве уже ведут работу над еще одним проектом закона, связанным со статусом крымских татар. Документ намерены представить Верховной Раде уже в апреле.

Крымская платформа

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля сказал, что Киев решил перенести проведение Крымской платформы на август. По словам дипломата, переговоры с будущими участниками саммита идут успешно. Россия уже пригрозила проблемами ряду государств, которые намерены принять поучаствовать в мероприятии.
  • Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, в рамках которого гарант поручил правительству реализовать ряд мероприятий, направленных на организацию и запуск Крымской платформы.
  • Саммит в рамках Крымской платформы планируют провести 23 августа в Киеве. Как заявила замглавы МИД Украины Эмине Джепарова, на мероприятии планируется подписание Крымской хартии, в которой зафиксируют политику непризнания аннексированного Крыма территорией РФ.

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