Стало известно о планах Украины по Крыму накануне Крымской платформы

В Украине урегулируют вопрос правового статуса жителей Крыма с российскими паспортами / УНИАН

В Украине перед запуском Крымской платформы намерены принять ряд законопроектов, направленных на решение определенных задач по вопросам полуострова. В частности, речь идет о проекте закона о правовом статусе жителей Крыма, которые получили гражданство РФ против своей воли, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко во время дискуссии Национальная устойчивость: как оккупация Крыма влияет на Украину.

Согласно планам министерства, у Украины во время запуска Крымской платформы должны быть первые наработки по решению определенных задач. Должен появиться проект закона, которым будет определен статус жителей аннексированного полуострова. Речь идет о тех украинских гражданах, которые вынуждены были получить российские паспорта.

"Люди задают простые вопросы - что случится со мной, если я взял паспорт Российской Федерации, потому что меня заставили. Мы надеемся уже в начале лета представить в Раде проект закона, который ответит на все эти вопросы", - отметил Яременко.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

Также чиновник подчеркнул, что в ведомстве уже ведут работу над еще одним проектом закона, связанным со статусом крымских татар. Документ намерены представить Верховной Раде уже в апреле.

Крымская платформа