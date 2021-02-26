Зеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину

Зеленский подписал указ об обеспечении мер по возвращению аннексированного Крыма в Украину / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

В сообщении речь идет о том, что гарант поручил украинскому правительству реализовать ряд мероприятий, направленных на организацию и запуск площадки Крымская платформа.

Кроме того, власти должны запустить меры, задачей которых является поддержка крымскотатарского языка и культуры, а также защита прав жителей оккупированной россиянами Автономной республики Крым.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, в ходе своего обращения Зеленский назвал сроки проведения Крымской платформы. Он утверждает, что мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.

"Вместе с международными партнерами Украины накануне Дня Независимости в Киеве состоится заседание Крымской платформы", - заявил президент.

День сопротивления Крымской оккупации

Украина 26 февраля отмечает День сопротивления оккупации Крыма. Именно в этот день в 2014 году в Крыму перед зданием Верховной Рады автономной республики прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. По инициативе Меджлиса на акцию в Симферополе пришли около 12 тысяч крымских татар и проукраинских активистов. Им противостояли россияне и пророссийские активисты.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году подписал указ, согласно которому День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя стал государственным праздником.Читайте такжеСтало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма

Крымская платформа