В МИД раскрыли планы о первом шаге Украины по возвращению Крыма

Украина планирует подписать с международными союзниками Крымскую Хартию / УНИАН

На саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, участники переговоров намерены принять большой политический документ, который получит название Крымская хартия. В нем будет зафиксирован широкий спектр вопросов по осуждению захвата Россией полуострова и дальнейшего непризнания принадлежности территории Москве, заявила замглавы МИД Эмине Джепарова, сообщает Укринформ.

По ее словам, ключевая задача Крымской платформы – это возвращение оккупированного полуострова в состав Украины. Тактическая цель подразумевает удержание вопроса деоккупации Крыма на международной политической арене.

"На саммите будет приниматься большой документ политического характера - Крымская хартия, которая фактически зафиксирует политику непризнания, политику давления, политику осуждения преступлений Российской Федерации и будет также фактически кодификацией такой политики непризнания", - уточнила Джепарова.Читайте такжеСтало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма

Также дипломат добавила, что запуск переговорной площадки состоится на саммите 23 августа. Президент Украины планирует пригласить на дискуссию лидеров многих государств. После мероприятия Киев продолжит работать над продвижением Крымской платформы на международной арене.

Крымская платформа