Зеленский прояснил вопрос отсутствия переговоров с Байденом

США продолжают оказывать поддержку Украине, сказал Владимир Зеленский.
Отсутствие телефонных переговоров между Украиной и США на уровне глав государств не является серьезной проблемой. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и американский госсекретарь Энтони Блинкен уже успели провести дискуссию, с содержанием которой ознакомлен украинский президент. Киев знает о поддержке со стороны Вашингтона, заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга в среду, 3 марта.
"Контакт с администрацией президента США был у министра иностранных дел… Я знаю детальное содержание этого разговора. Напряжения никто никакого не чувствует, наоборот, чувствуем поддержку нашего стратегического партнера. Пока что так", - подчеркнул глава украинского государства.Читайте такжеДипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена
Переговоры Зеленского и Байдена
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 февраля заявил, что президент США Джо Байден пока не готов к проведению телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Байден сейчас занят внутриполитической повесткой в Соединенных Штатах Америки.
- 19 февраля глава МИД Украины Кулеба уточнил, что несмотря на занятость президента Байдена, переговоры о проведении телефонной дискуссии президентов Украины и США уже идут. Никаких проблем в коммуникации Киева и Вашингтона нет.
- 28 февраля советник главы ОП Тимофей Милованов объяснил отсутствие телефонных переговоров Зеленского и Байдена технической причиной. Он полагает, что в скором времени внешнеполитическая команда новой администрации США будет сформирована и данный вопрос решится.
Автор: Андрей Ганжа