Зеленский прояснил вопрос отсутствия переговоров с Байденом

Зеленский не стал называть дату телефонных переговоров с Байденом / president.gov.ua

Отсутствие телефонных переговоров между Украиной и США на уровне глав государств не является серьезной проблемой. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и американский госсекретарь Энтони Блинкен уже успели провести дискуссию, с содержанием которой ознакомлен украинский президент. Киев знает о поддержке со стороны Вашингтона, заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга в среду, 3 марта.

"Контакт с администрацией президента США был у министра иностранных дел… Я знаю детальное содержание этого разговора. Напряжения никто никакого не чувствует, наоборот, чувствуем поддержку нашего стратегического партнера. Пока что так", - подчеркнул глава украинского государства.Читайте такжеДипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена

Переговоры Зеленского и Байдена