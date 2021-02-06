В МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским

Конкретной даты переговоров Зеленского и Байдена на данный момент нет / Фото Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность дискуссии президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого Дома Джо Байдена. Однако на данный момент американский глава государства пока не готов вести переговоры, заявил Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По его словам, Кулеба и Блинкен обсуждали вопрос организации разговора Зеленского с Байденом, но пока непонятно, когда именно пройдут переговоры. Причиной тому является работа президента США над внутриполитическими проблемами в своем государстве.

"Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитического повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет обработано", - сказал Кулеба, подчеркнув, что госсекретарь Блинкен связался с Украиной уже на 4 день после своего назначения.Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины

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