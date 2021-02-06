В МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен связался с МИД Украины спустя четыре дня после своего назначения, сказал Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность дискуссии президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого Дома Джо Байдена. Однако на данный момент американский глава государства пока не готов вести переговоры, заявил Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.
По его словам, Кулеба и Блинкен обсуждали вопрос организации разговора Зеленского с Байденом, но пока непонятно, когда именно пройдут переговоры. Причиной тому является работа президента США над внутриполитическими проблемами в своем государстве.
"Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитического повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет обработано", - сказал Кулеба, подчеркнув, что госсекретарь Блинкен связался с Украиной уже на 4 день после своего назначения.Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины
Сотрудничество Украины и США
- Президент США Джо Байден в ходе своего телефонного разговоры с главой РФ Владимиром Путиным 26 января заверил российского президента в том, что Вашингтон решительно настроен на поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Советник главы правления НАК Нафтогаз Лана Зеркаль отметила, что Вашингтон демонстрирует усиление поддержки Киева. При этом после смены правительства в США идут серьезные разговоры о планах по остановке строительства российского газопровода Северный поток-2.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина и США могут усилить сотрудничество в сфере туризма. В будущем не исключены переговоры о безвизовом режиме.