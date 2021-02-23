Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом

Подробности подготовки телефонного разговора Зеленского и Байдена / Reuters

В МИД Украине обнадежили заявлением о подготовке телефонного разговора президента Владимира Зеленского с лидером американцев Джо Байденом. По словам министра Дмитрия Кулебы, контакты с новой администрацией США активно развиваются.

Украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США, пишет пресс-служба ведомства во вторник, 23 февраля.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина: