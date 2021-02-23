Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом

Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Поэтому взаимодействие уже налажено.
В МИД Украине обнадежили заявлением о подготовке телефонного разговора президента Владимира Зеленского с лидером американцев Джо Байденом. По словам министра Дмитрия Кулебы, контакты с новой администрацией США активно развиваются.
Украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США, пишет пресс-служба ведомства во вторник, 23 февраля.
"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.
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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина:
- Телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоялся 26 января. По информации пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, стороны обсудили продление договора о сокращении стратегических наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) на 5 лет. Кроме того, в Вашингтоне заверили Россию в решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такой шаг со стороны американского главы государства Джо Байдена свидетельствует о возвращении США на арену мировой политики и приоритет украинского вопроса во внешнеполитическом курсе Америки
Автор: Екатерина Трохимчук