В МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом

Дмитрий Кулеба рассказал о коммуникации между руководством Украины и США.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается, несмотря на то, что президент США Джо Байден сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке дня.
"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", - заявил глава МИД.
Он рассказал об отчете посольства Украины в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации, в том числе об обсуждении будущих контактов между президентами.
Глава украинского Также Кулеба отметил, что президент США "практически свел к нулю" все международные контакты и в настоящее время в основном сосредоточен на внутренних делах США.
"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня ", - добавил Кулеба.
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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина:
- Телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоялся 26 января. По информации пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, стороны обсудили продление договора о сокращении стратегических наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) на 5 лет. Кроме того, в Вашингтоне заверили Россию в решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такой шаг со стороны американского главы государства Джо Байдена свидетельствует о возвращении США на арену мировой политики и приоритет украинского вопроса во внешнеполитическом курсе Америки.