В МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом

Джозеф Байден / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается, несмотря на то, что президент США Джо Байден сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке дня.

"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", - заявил глава МИД.

Он рассказал об отчете посольства Украины в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации, в том числе об обсуждении будущих контактов между президентами.

Глава украинского Также Кулеба отметил, что президент США "практически свел к нулю" все международные контакты и в настоящее время в основном сосредоточен на внутренних делах США.

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня ", - добавил Кулеба.

Читайте такжеВ МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина: