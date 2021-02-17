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Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп

17 февраля 2021, 07:15
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Администрация Белого дома намерена прекратить войну в Афганистане, где силы США и союзников сохраняют свое присутствие.

военные, сша
Администрация Байдена настроена завершить войну в Афганистане / Reuters

Администрация 46-го президента США Джо Байдена намерена прекратить затяжные войны, в частности в Афганистане, где американские военные вместе с союзниками пока сохраняют свое присутствие.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Укринформ. По его словам, Байден выступает за нынешний мирный процесс с "Талибаном".

"Президент Байден хочет положить конец так называемым вечным войнам, и так же мы планируем поддержать нынешний мирный процесс между Исламской Республикой и талибами", – отметил Прайс.

Он добавил, что сейчас уровень насилия в Афганистане стал "неприемлемо высоким", поэтому администрация пересматривает договоренности между США и талибами, которые были заключены при прошлом президенте Дональде Трампе.

Договоренности предусматривают вывод западных войск из страны в обмен на гарантии безопасности. Этот вопрос будет обсуждаться во время встречи министров НАТО, которая состоится на этой неделе.

В то же время движение "Талибан" призвало США придерживаться соглашения.

"Прекращение этой войны является ответственностью и в интересах всех", – говорится в письме заместителя лидера группировки Абдуллы Гани Барадарома.

Справка. Талибан — исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правило Афганистаном с 1996 по 2001 год (Исламский Эмират Афганистан) и регионом Вазиристан на севере Пакистана (Исламское государство Вазиристан) с 2004 года.

Война в Афганистане

  • Военный конфликт (с 2001 по 2014 год) продолжался между Международными силами содействия безопасности (ISAF), поддерживаемыми сначала Северным альянсом, а затем новым правительством Афганистана, и исламистской организацией Талибан, контролировавшей до этого большую часть Афганистана.
  • США проводят операцию в Афганистане. Она началась в ответ на террористический акт 11 сентября 2001.
  • Это самая продолжительная война в истории Штатов.
  • С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана.
  • В июле 2013 года обеспечение безопасности в стране передали местным силовым структурам, с этого момента контингент коалиции играет вспомогательную роль.
  • Фактически война была окончена лишь формально, а на самом деле продолжалась и дальше.
война новости США Афганистан Джо Байден
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