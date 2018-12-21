В США заговорили о выводе войск из Афганистана

Солдаты США могут быть выведены из Афганистана / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести через несколько недель свои войска из Афганистана.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти сообщает, что Вашингтон ищет возможности сокращения мировых конфликтов.

Отмечается, что в стране сейчас находятся около 14 тысяч военнослужащих США и их количество намерены уменьшать.

В CNN заверили, что Трамп по данному вопросу еще не принял окончательное решение, и американские чиновники находятся в ожидании официального заявления.

Журналисты телеканала подчеркивают, что большинство американских военных служат в Афганистане в более крупной миссии НАТО, которая обучает и поддерживает афганские вооруженные силы. В СМИ добавляют, что вывод войск из Афганистана может быть осложнен тем, что Вашингтон является участником небоевой операции "Решительная поддержка" по обучению и оказанию помощи правительственным силам страны.

Как ранее сообщалось, пресс-секретаря Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.