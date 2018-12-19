Трамп приказал вывести войска США из Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

В своем Twitter глава Белого дома объявил о победе над террористами "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

Победу над ИГ в Сирии Трамп единственной причиной, по которой войска США находятся в стране во время его президентского срока.

При этом о решении Пентагон официально пока не объявил. В ведомстве агентству сообщили, что продолжают работать с партнерами в регионе.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.