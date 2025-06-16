День донора: как сотрудники БаДМ спасают жизни и меняют отношение к донорству

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Ежегодно 14 июня мир отмечает День донора — праздник тех, кто спасает жизни, делясь частичкой себя. Сегодня Украине необходимо как минимум 2 миллиона постоянных участников донорского движения, однако, по данным donor.ua, регулярно сдают кровь лишь 12 человек из каждой тысячи.

Ко Дню донора фармдистрибьютор БаДМ делится историями сотрудников, которые уже выбрали этот путь и вдохновляют других присоединиться к инициативе.

Социальная ответственность как часть корпоративной культуры

БаДМ — это более 30 лет работы в фармдистрибуции, почти 3000 сотрудников и обслуживание более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей стране. Но не менее важно и то, что компания формирует среду, в которой каждый может проявить заботу общественности. Более 40 доноров среди сотрудников БаДМ — это общая гордость, и каждый из них получает искреннюю поддержку от коллег и руководства.

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Истории донорства в БаДМ, которые вдохновляют

Сергей Щербаков — регулярный донор крови с 2016 года

Директор региональный Южного региона ООО "БаДМ" Сергей Щербаков впервые сдал кровь в 2003 году, а с 2016 года начал делать это регулярно — после случая, когда срочно потребовалась помощь пострадавшим в аварии. Сергей не афиширует свою донорскую деятельность, но считает её важной частью поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Коллеги Ирина и Юлия спасают жизни, регулярно сдавая кровь

Бухгалтер Ирина стала донором в 2019 году. Впервые она сдала кровь после того, как узнала о срочной потребности в плазме для детей с разными заболеваниями. "Больше всего я почувствовала важность своей деятельности когда у девочки с онкологией наступила ремиссия благодаря переливаниям — и теперь она может жить", — рассказывает активная участница донорского движения. С тех пор Ирина сдала кровь уже 44 раза, а с началом полномасштабной войны донорство стало для неё способом внести свой вклад в Перемогу.

Ещё одна сотрудница бухгалтерии БаДМ, Юлия, начала сдавать кровь после того, как заболела бывшая коллега, которой потребовалось переливание. "Самые сильные эмоции появляются, когда лично знаешь человека. Помню, как однажды спросила себя: "Почему нет, если я могу это сделать?"", — делится Юлия. Она надеется, что её пример вдохновит других коллег.

Богдан ищет реципиентов в специализированных группах и мессенджерах

Начальник смены Богдан начал сдавать кровь в 2021 году: "Для меня донорство — это в первую очередь возможность помочь, доступная почти каждому. До начала полномасштабной войны я сдавал каждые три месяца для пополнения банка крови. Сейчас делаю это по запросу — для людей с моей редкой четвёртой отрицательной группой".

Татьяна направляет деньги, полученные за донорство, на помощь ВСУ и детям с тяжёлыми заболеваниями

Сборщица на аптечном складе БаДМ Татьяна начала сдавать кровь летом 2023 года. Она видит в этом способ быть полезной обществу и поддержать Вооружённые силы Украины. Средства, полученные за сдачу тромбоцитов, она направляет на помощь военным частям и детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. Татьяна регулярно участвует в донациях и призывает не бояться делать этот важный шаг.

Люди — ключ к успеху компании

Для многих сотрудников БаДМ мотивацией начать сдавать кровь стал именно пример коллег. А поддержка со стороны компании помогает превратить эту практику в регулярную привычку.

"Мы убеждены: настоящая сила компании — в людях, которые её создают. Сотрудники БаДМ не только профессионально выполняют свою работу, но и не остаются в стороне от нужд общества. Мы искренне ценим, что нам посчастливилось работать рядом с такими людьми", — отмечает Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО "БаДМ".

День донора — отличный повод напомнить о значимости этого вклада и поблагодарить всех, кто ежедневно делится жизнью.

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