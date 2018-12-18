В РФ заявили об окончательном решении США выйти из договора о ракетах

18 декабря 2018, 21:36

В МИД России отметили, что дело не столько в проблемах между двумя странами, сколько в желании США "избавиться от договорных запретов".

Флаги РФ и США
Флаги РФ и США / Reuters

США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является окончательным.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков со ссылкой на "двусторонние каналы на высоком политическом уровне". 

"По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу", - сказал Рябков в интервью "Ъ".

Дипломат отметил, что дело не столько в проблемах между двумя странами, сколько "в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

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Россия США МИД России договор о РСМД
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