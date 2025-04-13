Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

Правила этикета работают в любом общественном месте, в том числе и в тренажерном зале.

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Джамила Мусаева раскрыла нюансы правил этикета в тренажерном зале / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Каковы основные правила этикета в спортзале

Почему важно выбирать для спортзала подходящую обувь

Как следует соблюдать личное пространство во время тренировки

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, какие правила этикета нужно соблюдать в спортзале.

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Этикет в спортзале - что нужно знать

Первое правило, которое важно помнить: одеваться необходимо соответствующим для спортзала образом.

"И под "соответствием" я имею в виду использование здравого смысла при выборе одежды для спортзала. Если вы тренируетесь дома, вы можете носить, что угодно. Если у вас есть домашний спортзал, вы можете носить, что вам угодно. Но если вы идете в общественное место, где есть другие люди, не стоит надевать что-то, что может привлечь их внимание, причем необязательно в хорошем смысле", - сказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Каково золотое правило в спортзале? Избегайте одежды, которая слишком откровенная, слишком обтягивающая, имеет яркий леопардовый принт или выполнена в неоновых цветах.

Также многие путают спортивную одежду с купальной. Нельзя носить купальные шорты в спортзал. Есть специальные шорты только для спортзала. То же самое касается топов. Вместо того, чтобы носить обычные спортивные топы, некоторые используют бикини-топы. По словам специалиста по этикету, эти два типа одежды важно различать.

Второе важное правило касается обуви.

"Носите подходящую обувь, она должна быть исключительно для спортзала. Вы не можете носить одну и ту же обувь в помещении и на улице. Это не гигиенично, неправильно и неуважительно по отношению к людям, которые тренируются с вами в одном спортзале, ведь таким образом вы рискуете принести грязь с улицы в спортзал", - подчеркнула Мусаева.

Третье важное правило, которое вы должны помнить, касается соблюдения личной гигиены.

"Я хочу подчеркнуть две вещи: использование дезодоранта и парфюма/одеколона. Что касается дезодоранта, вы должны наносить его перед тем, как войти в зону тренировок, потому что мы все потеем. И даже если вы думаете, что не потеете достаточно, или даже если вы думаете, что потеете, но не пахнете, убедитесь, что вы нанесли дезодорант перед тем, как выйти в зону тренировок", - сказала она.

Мусаева добавила, что стоит быть очень осторожным с использованием парфюмов.

"Не наносите парфюм сразу перед тренировкой, потому что иногда запах бывает слишком сильным, так как он только что нанесен. Как только вы входите в спортзал, ваш запах или парфюм начинает распространяться в воздухе вместе с потом. Когда вы начинаете тренироваться, вы, очевидно, начинаете потеть, и этот парфюм становится очень сильным для окружающих вас людей", - объяснила специалист.

Четвертое важное правило, которое следует помнить во время тренировки, — это личное пространство.

"Учитывайте личное пространство других людей. Даже если вы ждете, пока кто-то закончит работать с оборудованием и стоите в очереди, не стойте близко к человеку. Держите дистанцию на расстоянии вытянутой руки. Если вы тренируетесь с друзьями и помогаете своему другу, вы можете стоять очень близко. Но если вы тренируетесь с незнакомцами, учитывайте личное пространство", - сказала она.

Пятое важное правило: не монополизируйте оборудование. Даже если вам нравится ваш беговой тренажер, не занимайте его на два часа. Если это час пик, и в спортзале много людей, которые ждут беговые дорожки, вы не можете просто продолжать бегать два часа, потому что вам это нравится.

Если в спортзале никого нет, вы можете использовать тренажер столько, сколько хотите.

Шестое важное правило: не нужно громко кричать в спортзале.

"Я понимаю, что иногда очень трудно сделать третий подход или иногда вес гирь слишком тяжелый для вас. Вам нужно это дополнительное усилие. Но, пожалуйста, будьте внимательны к звукам, которые вы издаете. Это может быть очень отвлекающим для других людей, которые тренируются. Я слышала, как люди издают странные звуки, когда поднимают тяжести или заканчивают подход. Иногда эти звуки очень провокационные. Я бы даже сказала, сексуальные. Поэтому убедитесь, что вы не издаете таких звуков. Проводите свою тренировку как можно спокойнее. Конечно, вы можете глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы получить дополнительный кислород в ваше тело, чтобы быть более сильным для тренировки. Но будьте внимательны, ведь другим не обязательно хочется слышать ваши неподобающие возгласы", - предупредила Мусаева.

Седьмое правило, о котором следует помнить во время тренировки: убедитесь, что вы возвращаете оборудование на место так, как вы его брали. После того как вы потренировались, уберите лишний вес на место, чтобы тому, кто занимается после вас, не приходилось просить о помощи. То же самое касается и всего другого оборудования в спортзале.

Восьмое правило. Если вы делаете фотографии, убедитесь, что на заднем плане нет других людей, или вы не снимаете никого другого без их разрешения.

"Конечно, спортзал всегда занят, но я всегда нахожу места, где никого не видно. Также будьте очень осторожны, снимая что-то. Возможно, вы снимаете видео, как делаете приседания, и может быть, кто-то на заднем плане не хочет, чтобы его видели", - сказала специалист по этикету.

Девятое правило касается использования полотенец. Если вы используете тренажер, убедитесь, что вы кладете полотенца именно там, где вы, скорее всего, будете потеть. Это может быть ваша шея, спина, плечи. Очевидно, вы не будете класть его, скажем, на ноги, но если вы носите шорты, то вы можете положить полотенце там, где ваши ноги потеют, чтобы убедиться, что на тренажере не осталось пота.

Если по какой-то причине вы не принесли полотенце, то используйте салфетку, и дезинфицирующее средство, чтобы протереть область после использования.

"Это уважительно по отношению к человеку, который воспользуется тренажером сразу после вас. И если все будут следовать этим правилам, спортзал станет гораздо более приятным местом для тренировок", - уверена Мусаева.

Десятое правило. Разговаривайте тихо, никому не стоит знать детали кроме вашего собеседника. Если вы хотите поговорить с кем-то по телефону или сделать видеозвонок, то лучше отойдите в тихую зону.

"Следующее важное правило связано со столовым этикетом. Вы знаете, что салфетка указывает на то, вернетесь ли вы к столу. Если вы уходите от тренажера на время, то же самое можно сделать с вашими полотенцами. Оставьте полотенце на тренажере, показывая, что вы собираетесь вернуться", - посоветовала специалист по этикету.

Мусаева также призвала пользоваться наушниками в спортзале, если вы смотрите фильм на телефоне или слушаете музыку.

"И последнее важное правило: вы не можете просто сидеть на оборудовании и долго отдыхать, общаться по телефону или смотреть телевизионное шоу. Есть специальные места в спортзале, где вы можете сесть и отдохнуть, если вам нужно. Но вам не стоит делать это на тренажере, поскольку могут быть люди, ожидающие использования этого оборудования. Помните, что спортзал — это не ваша частная собственность. Это общественное пространство, которым нужно делиться со всеми", - резюмировала Мусаева.

Смотрите видео - Какие правила нужно соблюдать в спортзале:

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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