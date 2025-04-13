Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибку

На самом деле, когда мы просим у кого-то прощения, то это нужно делать другим образом.

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Почему неправильно говорить "вибачте мене"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Почему неправильно говорить "вибачте мене"

Как правильно просить прощения

Когда мы просим у кого-то прощения, то можем употреблять словосочетание "вибачте мене". Однако не все догадываются, что так говорить неправильно - нужно употреблять другую конструкцию.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Как правильно извиняться, конечно же, знают все. Но давайте повторим, чтобы вы не делали ошибок. "Вибачте мене", - говорит сыночек, получив плохую оценку. "Пробачте Ірину Семенівну", - вступается за нее коллега по работе. И ставим существительные и местоимения в родительном падеже "кого?" Так вы делаете? Это неправильно", - отметила учитель.

Она объяснила, что правильно будет ставить существительные и местоимения в дательном падеже.

"Вибачте – кому? – мені", "пробачте – кому? – їй". "Вибачте – кому", "пробачте – кому", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "вибачте мене":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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