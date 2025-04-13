Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибку

Вы узнаете:
- Почему неправильно говорить "вибачте мене"
- Как правильно просить прощения
Когда мы просим у кого-то прощения, то можем употреблять словосочетание "вибачте мене". Однако не все догадываются, что так говорить неправильно - нужно употреблять другую конструкцию.
Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Как правильно извиняться, конечно же, знают все. Но давайте повторим, чтобы вы не делали ошибок. "Вибачте мене", - говорит сыночек, получив плохую оценку. "Пробачте Ірину Семенівну", - вступается за нее коллега по работе. И ставим существительные и местоимения в родительном падеже "кого?" Так вы делаете? Это неправильно", - отметила учитель.
Она объяснила, что правильно будет ставить существительные и местоимения в дательном падеже.
"Вибачте – кому? – мені", "пробачте – кому? – їй". "Вибачте – кому", "пробачте – кому", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "вибачте мене":
Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.
Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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