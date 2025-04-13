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Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

Виталий Кирсанов
13 апреля 2025, 05:00
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем испытании на визуальные иллюзии вам предстоит найти медузу, спрятавшуюся среди пластиковых пакетов, за 9 секунд.

На картинке видны пластиковые пакеты, плавающие в море. Между пластиковыми пакетами спрятана медуза.

видео дня

Задача читателей - найти медузу за 9 секунд.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта задача проверит остроту ваших зрительных навыков. Эксперты предполагают, что люди, которые могут решать головоломки с визуальными иллюзиями, такие как эта, обладают отличными навыками наблюдения. Они также предполагают, что регулярная практика визуальных иллюзий развивает когнитивные способности.

Кто из вас заметил медузу?

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти медузу за 9 секунд.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти ее, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Читатели могут сопоставить свои ответы с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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