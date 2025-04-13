Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

13 апреля православные отмечают светлый праздник — Вербное воскресенье. В этот день принято делиться добрыми словами, желать мира, благополучия и духовной гармонии.
Главред собрал для вас самые красивые открытки и душевные поздравления, которыми вы можете поделиться с близкими.
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Воскресенье вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год
Вместе с Вербным воскресеньем
Расцветает пусть душа,
Бог пошлет благословение,
Чтоб была жизнь хороша!
Пусть воскресение не простое
Подарит радость и добро,
Чтоб на столе стояла верба,
И было на душе светло!
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
С Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый праздник Входа Господня в Иерусалим наполнит ваше сердце миром, верой и радостью. Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, тепла в доме и вдохновения на добрые дела. Пусть каждый день будет благословенным!
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет душевное спокойствие, укрепит веру и подарит светлую надежду. Желаю, чтобы в жизни всегда было место чуду, в сердце — любви и веры, рядом — надежным и искренним людям. Пусть удача и добрые перемены будут вашими спутниками!
В этот особенный день желаю вам благодати и уюта. Пусть вербовые ветви, освящённые в храме, станут символом защиты и духовной силы. Пусть они принесут в ваш дом мир, здоровье, достаток и тишину в душе. С Вербным воскресеньем — пусть сердце ваше будет наполнено светом и благодарностью.
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