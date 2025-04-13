Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

Главред собрал для вас самые красивые открытки и душевные поздравления, которыми вы можете поделиться с близкими.

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Привітання з Вербною неділею / Фото: Главред

13 апреля православные отмечают светлый праздник — Вербное воскресенье. В этот день принято делиться добрыми словами, желать мира, благополучия и духовной гармонии.

Главред собрал для вас самые красивые открытки и душевные поздравления, которыми вы можете поделиться с близкими.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Воскресенье вербное

видео дня

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год

Поздравления с вербным воскресеньем картинки / Фото: Главред

Вместе с Вербным воскресеньем

Расцветает пусть душа,

Бог пошлет благословение,

Чтоб была жизнь хороша!

Поздравления с вербным воскресеньем открытки / Фото: Главред

Пусть воскресение не простое

Подарит радость и добро,

Чтоб на столе стояла верба,

И было на душе светло!

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

С Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый праздник Входа Господня в Иерусалим наполнит ваше сердце миром, верой и радостью. Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, тепла в доме и вдохновения на добрые дела. Пусть каждый день будет благословенным!

Поздравления с вербным воскресеньем красивые / Фото: Главред

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет душевное спокойствие, укрепит веру и подарит светлую надежду. Желаю, чтобы в жизни всегда было место чуду, в сердце — любви и веры, рядом — надежным и искренним людям. Пусть удача и добрые перемены будут вашими спутниками!

Поздравления с вербным воскресеньем своими словами / Фото: Главред

В этот особенный день желаю вам благодати и уюта. Пусть вербовые ветви, освящённые в храме, станут символом защиты и духовной силы. Пусть они принесут в ваш дом мир, здоровье, достаток и тишину в душе. С Вербным воскресеньем — пусть сердце ваше будет наполнено светом и благодарностью.

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