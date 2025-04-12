"Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье

Перед Вербным воскресеньем верующие должны избавиться от старой освященной вербы.

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Что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье / оллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 13 апреля

Народные традиции и приметы в этот день

Что нельзя делать 13 апреля

По церковному календарю 13 апреля церковь чествует Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербным воскресеньем. Также отмечают день священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученицы Фомаиды Египетской. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 апреля

Вход Господень в Иерусалим – важное событие, описанное в Евангелии. Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его и устилали ему дорогу пальмовыми ветвями. В Иерусалиме в честь этого события есть улица, которая называется Пальмовой.

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Священномученик Артемон жил в III веке в городе Лаодикия в Сирии. Святой постригся в монахи и 40 лет прослужил в храме, а затем был рукоположен в пресвитера. Затем святой Артемон еще 33 года служил церкви, проповедуя и обращая в веру язычников. Старцем святого схватили язычники и усекли мечом.

Мученица Фомаида жила возле города Александрия и с детства любила Священное Писание. Девушкой она вышла замуж за христианина. Была усечена мечом мужем, желавшим соблазнить святую. Мощи святой были перенесены в Константинополь в женский монастырь.

Народные традиции и приметы в этот день

В народе Вербное воскресенье еще называли Цветным воскресеньем. Это последнее воскресенье Великого поста. В этот день святят ветви вербы, хозяйки хранят их до тех пор, пока не начнут выгонять в поле коров.

По традиции именно утром в Вербное воскресенье нужно пойти в церковь, чтобы освятить вербовые веточки. После Божьей службы люди обычно возвращаются домой и легонько бьют вербой всех родственников. В частности, тех, кто проспал богослужение. Существуют даже определенные слова, которые нужно говорить во время такой интересной традиции: "Не я бью – верба бьет. Через неделю Пасха. Недалеко красное яичко".

Также после этого стоит принести ивовые веточки в дом и хранить их возле икон. Так, наши предки верили, что смогут защитить свою семью от бед и несчастья.

Важно отметить, что во многих храмах освящение вербы могут проводить в субботу вечером, 12 апреля, накануне Вербницы. В связи с этим больше людей смогут приобщиться к этой традиции.

Перед Вербным воскресеньем верующие должны избавиться от старой освященной вербы. Однако далеко не все христиане знают, что делать с прошлогодними ветвями. Кто-то хранит их дома, возле икон, в течение года. В то же время некоторые даже думают выбросить ивовые ветви, но этого категорически нельзя делать.

Верующим стоит взять старую освященную вербу и сжечь ее в лесу. Впрочем, пепел стоит забрать с собой и оставить его под любым деревом или развеять по ветру. Что интересно, в древности предки поджигали ивовые веточки в своем доме, потому что хотели очистить свои дома от негативной энергии.

До Вербного воскресенья сохранились тысячелетние приметы:

если в Вербное воскресенье солнечно, то скоро придет лето;

дождь предвещает богатый урожай;

ветры предвещают переменную погоду на протяжении всего лета;

теплый день сулит много фруктов летом.

Вернувшись из церкви, следовало высадить несколько веточек вербы в огороде. Также ветки разбрасывали на полях для хорошего урожая.

В Вербное воскресенье хозяйки составляли рыбное меню, ведь в честь величества праздника церковные каноны позволяют есть рыбу.

Что нельзя делать 13 апреля

Нельзя в Вербное воскресенье не пойти в церковь, считалось, что вербу должен был посвятить "и стар, и млад". Также запрещено:

работать в огороде или поле, потому что ничего не уродится;

нельзя есть продукты животного происхождения, ведь еще продолжается пост;

нельзя громко развлекаться;

ссориться и злиться;

шить, вышивать, стирать и убирать.

В последнее воскресенье перед Пасхой следует быть добрым, помогать просящему, подавать милостыню и ладить со своими близкими.

Именины и день ангела 13 апреля

Завтра, 13 апреля, свой день ангела и именины отмечают мужчины с именем Артем. Имя происходит из древнегреческого языка и означает "невредимый".

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