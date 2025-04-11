Что нужно сделать в Лазареву субботу 12 апреля: приметы и день ангела

Празднование Лазаревой субботы установлено с древних времен, она предваряет Вход Господень в Иерусалим.

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Что нужно сделать в Лазареву субботу 12 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, pravoslavie-gal

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 апреля

Народные традиции и приметы в этот день

Что можно и нельзя делать 12 апреля

По новоюлианскому календарю 12 апреля в Украине отмечают День преподобного Василия Парийского, священномученика Зинона Веронийского, преподобного Исаака Сирина, преподобной Анфусы и преподобной Афанасии игумени. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 апреля

Лазарева суббота – шестая суббота Великого поста. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос воскресил праведного Лазаря. Это событие очень важно для церкви, поскольку подтверждает Божью сущность Иисуса. Празднование Лазаревой субботы установлено с древних времен, она предваряет Вход Господень в Иерусалим.

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Преподобный Василий исповедник был епископом города Пария в Малой Азии. Подвергся гонению от иконоборцев.

Священномученик Зинон был родом из Сирии. Приняв решение стать монахом, поселился в Вероне, а позже был избран епископом. Отличился своим противостоянием иконоборчеству и оставшимся после себя священным писанием.

Преподобный Исаак Сирин жил в шестом веке. Происходил из Сирии, но пришел в итальянский город Сполето. У него был дар предвидения и прозорливости.

Преподобная Анфуса родилась в восьмом веке, была дочерью императора Константина Копронима, отличавшегося своими иконоборческими взглядами. После смерти отца девушка за свое наследство основала Омунийский монастырь, в котором сама была настоятельницей.

Преподобная Афанасия жила в девятом веке и приняла монашеский постриг. Позже стала настоятельницей в монастыре на острове Эгине.

Народные традиции и приметы в этот день

Шестая суббота Великого поста, или Лазарева суббота, еще называется Вербной субботой. Этот день особенный для детей. Вечером, во время церковного обхода, детям носят вербу. Кому доставалась самая большая ветка, тот считался счастливчиком. Среди примет на Лазареву субботу известны следующие:

если верба уже зацвела, то год будет урожайным;

ветер предвещает ветреное лето;

безветренный день – хорошая примета, обещает богатый урожай.

Считалось хорошей приметой в Вербную субботу качаться на качелях, тогда здоровье будет круглый год. А у того, кто не покатается, – круглый год будет болеть голова.

Что нельзя делать 12 апреля

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молоко. Но на Вербное воскресенье есть небольшое послабление и можно есть рыбу. Хозяйки обычно готовят блюда заранее, поскольку Вербное воскресенье – один из двенадцати больших праздников.

На Лазареву субботу нельзя:

громко развлекаться;

устраивать вечеринки;

пить алкоголь;

ссориться и злословить;

отказывать в помощи.

В этот день следует помочь каждому просящему. Также в этот день готовили букеты из вербы, чтобы посвятить их на следующий день, в Вербное воскресенье.

Именины и день ангела 12 апреля

По новому церковному календарю 12 апреля следует поздравить с именинами Василия, Исаака и Афанасию.

Василий – греческое имя, появившееся во времена персидских войн. В переводе означает "персидский царь".

Исаак происходит с древнееврейского языка и трактуется как "смеющийся".

Афанасия с древнегреческого означает "бессмертная".

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