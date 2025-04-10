11 апреля нельзя обижаться и ругаться: какой праздник и что нельзя делать

Наши предки считали: если 11 апреля еще не прилетели ласточки, то лето будет холодным.

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11 апреля нельзя обижаться / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 11 апреля

Народные традиции и приметы

Что нельзя делать 11 апреля

По новоюлианскому календарю 11 апреля церковь в Украине чествует священномученика Антипу, мучеников Процесса и Мартиниана, преподобного Иоанна – ученика преподобного Георгия Декаполита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 апреля

Священномученик Антипа Пергамский был учеником Иоанна Богослова, упоминается как апостол из 70. За проповедование веры Христовой Антипа бросили в раскаленную железную статую быка в храме Артемиды, так он погиб мученической смертью. Антипа считается покровителем стоматологов и помощником при зубной боли.

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Святые Процесс и Мартиниан были стражами в римской темнице, где удерживали христиан. Когда в темницу попал святой апостол Петр, под влиянием его проповедей Мартиниан и Процесс тоже уверовали во Христа. Тогда они отпустили святого Петра, но сами приняли мученическую смерть, когда начальник тюрьмы узнал об этом.

Преподобный Иоанн был учеником Григория Декаполита, вместе со своим учителем противостоял иконоборчеству в IX веке в Константинополе.

Народные традиции и приметы

Наши предки считали: если в этот день еще не прилетели ласточки, то лето будет холодным. Сохранилось еще несколько примет:

если ночь звездная – урожай будет богатым;

сухая погода - к плохому урожаю зерна;

дождь предвещает хороший рост зерновых и фруктов.

Особое значение придавали березовому соку. Сцеженный в этот день сок считали целебным.

Что нельзя делать 11 апреля

Поскольку 11 апреля продолжается пост, запрещено:

пить алкогольные напитки;

ссориться и ругаться;

есть мясо, яйца и молочные продукты;

устраивать свадьбу;

громко развлекаться.

Не следует также обижаться в этот день или же самому обижать кого-нибудь.

Именины и день ангела 11 апреля

По новому церковному календарю 11 апреля в Украине свои именины празднуют Мартын, Мартиниан и Иоанн.

Мартын происходит от греческого бога войны Марса. А от него происходит также имя Мартиниан.

Иоанн имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "милость Божья".

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