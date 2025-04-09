Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.

https://glavred.info/holidays/pochemu-10-aprelya-nelzya-serditsya-i-ssoritsya-kakoy-prazdnik-i-den-angela-10654535.html Ссылка скопирована

10 апреля нельзя сердиться и ссориться / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 10 апреля

Народные традиции и приметы в этот день

Что нельзя делать 10 апреля

По церковному календарю завтра, 10 апреля, в Украине отмечают День мученика Терентия, Помпия, Максима, Александра и других; священномученика Иакова пресвитера, дьяконов Персидских Азадана и Авдикия, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 апреля

Святой Терентий, а с ним еще 39 мучеников приняли мученическую смерть в Африке за веру Христову после того, как римский царь Декий приказал принудить всех христиан к идолопоклонению.

видео дня

Святой Иаков – пресвитер Персидский, который вместе с другими мучениками умер мученической смертью около 380 года во время правления царя Сапора.

Благоверный Петр Конашевич-Сагайдачный – украинский святой, политик и дипломат. Родился в 16 веке. Происходил из польского рода. Стал украинским гетманом, первым записывался как Гетман Запорожский. Отличился удачными походами против крымских татар. Много усилий вкладывал в развитие православной церкви, образования и культуры на украинских землях.

Народные традиции и приметы в этот день

Церковный праздник святого Терентия в народе называли днем Терешка. Считалось, что на Терешка заканчивается бездорожье – после зимы и талой воды дороги наконец-то высыхали. В народе верили:

дождь в этот день предвещает урожайное лето;

если птицы на верхушках деревьев, то скоро ожидать потепления;

если утром роса на траве, то лето будет жарким;

пчелы и комары предвещают скорый приход лета.

День считался неудачным для рыбалки.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот период продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Также нельзя:

сердиться и ссориться;

отказывать кому-нибудь в помощи;

злословить;

употреблять алкоголь;

громко веселиться и устраивать вечеринки.

По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.

Именины и день ангела 10 апреля

По новоюлианскому календарю в Украине 10 апреля отмечают именины Терентий, Александр, Григорий, Петр, Яков, Максим и Федор.

Терентий – латинское имя, означающее "вежливый".

Григорий происходит из греческого языка и трактуется как "внимательный, сосредоточенный".

Имя Петр имеет аналоги во многих языках мира, но происходит из Греции и переводится как "скала" или "камень".

Александр означает "защитник", также с греческого языка.

Иаков происходит с иврита и означает "второй по рождению".

Максим – имя латинского происхождения, трактуется, как "величайший".

Федор с древнегреческого означает "дар божий" или "дар господа".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред