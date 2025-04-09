Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
9 апреля 2025, 17:23
36
По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.
10 апреля нельзя сердиться и ссориться
10 апреля нельзя сердиться и ссориться / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 апреля
  • Народные традиции и приметы в этот день
  • Что нельзя делать 10 апреля

По церковному календарю завтра, 10 апреля, в Украине отмечают День мученика Терентия, Помпия, Максима, Александра и других; священномученика Иакова пресвитера, дьяконов Персидских Азадана и Авдикия, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 апреля

Святой Терентий, а с ним еще 39 мучеников приняли мученическую смерть в Африке за веру Христову после того, как римский царь Декий приказал принудить всех христиан к идолопоклонению.

видео дня

Святой Иаков – пресвитер Персидский, который вместе с другими мучениками умер мученической смертью около 380 года во время правления царя Сапора.

Благоверный Петр Конашевич-Сагайдачный – украинский святой, политик и дипломат. Родился в 16 веке. Происходил из польского рода. Стал украинским гетманом, первым записывался как Гетман Запорожский. Отличился удачными походами против крымских татар. Много усилий вкладывал в развитие православной церкви, образования и культуры на украинских землях.

Народные традиции и приметы в этот день

Церковный праздник святого Терентия в народе называли днем Терешка. Считалось, что на Терешка заканчивается бездорожье – после зимы и талой воды дороги наконец-то высыхали. В народе верили:

  • дождь в этот день предвещает урожайное лето;
  • если птицы на верхушках деревьев, то скоро ожидать потепления;
  • если утром роса на траве, то лето будет жарким;
  • пчелы и комары предвещают скорый приход лета.

День считался неудачным для рыбалки.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот период продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Также нельзя:

  • сердиться и ссориться;
  • отказывать кому-нибудь в помощи;
  • злословить;
  • употреблять алкоголь;
  • громко веселиться и устраивать вечеринки.

По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.

Именины и день ангела 10 апреля

По новоюлианскому календарю в Украине 10 апреля отмечают именины Терентий, Александр, Григорий, Петр, Яков, Максим и Федор.

Терентий – латинское имя, означающее "вежливый".

Григорий происходит из греческого языка и трактуется как "внимательный, сосредоточенный".

Имя Петр имеет аналоги во многих языках мира, но происходит из Греции и переводится как "скала" или "камень".

Александр означает "защитник", также с греческого языка.

Иаков происходит с иврита и означает "второй по рождению".

Максим – имя латинского происхождения, трактуется, как "величайший".

Федор с древнегреческого означает "дар божий" или "дар господа".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:29Экономика
Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен

16:30Фронт
Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

14:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Последние новости

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

Реклама
17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

16:11

Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

16:03

"Золотой куш" с неба: апрель приготовил приятные сюрпризы для ТОП-4 знаков

15:57

Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

15:56

Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

15:49

Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

15:43

"Ходячий скелет": дети Анджелины Джоли бьют тревогу

Реклама
15:36

Забрала детей и маму и выехала из страны: где сейчас третья жена Тигипко

15:35

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

15:19

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" бананВидео

15:04

Деньги на ветер: эксперты назвали ТОП-3 кроссовера, которые постоянно ломаются

14:53

Группа украинцев может получить почти по 11 тысяч гривен: кто в списке

14:50

Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

14:37

Водители будут удивлены: что на самом деле означает логотип Volkswagen

14:32

ВСУ отодвигают линию обороны: аналитик сообщил об успехе на Белгородщине

14:22

Картофель, покрытый ростками: врачи ответили, можно ли его есть и какие риски

14:03

Как выглядеть лучше и как скрыть лишний вес на фото

13:55

Выбрасывать коробки от конфет не стоит: что из них можно сделатьВидео

13:45

ВСУ восстановили позиции на востоке: в DeepState назвали, где продвинулся враг

13:43

Некоторые пенсионеры могут остаться без выплат: в чем причина

13:40

Меган Маркл призналась, на чем зарабатывала деньги в раннем детстве

13:38

Выполнение мобилизационного плана на месяц: главком ВСУ сделал заявление

13:37

В яслях недобор: эксперт объяснила, почему в Украине детей не приводят в садики

13:02

"Важный шаг": Ирина Сопонару сообщила о пополнении в браке с британцем

13:02

Дочь Заворотнюк родила и рассекретила пол и имя ребенкаВидео

12:43

"Как только приземлился": Сырский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

12:39

Робби Уильямс ошарашил тяжелыми последствиями от приема лекарств для похудения

Реклама
12:36

Таможенная война Трампа набирает обороты: мировые цены на нефть снизились

12:31

Масштабный штраф или потеря прав: владельцы каких авто в Украине попадут под удар

12:30

Метель, морозы и сильный ветер: атмосферные фронты несут в Украину непогоду

12:17

Украсит ваш стол: печеночный торт с секретным ингредиентом по новому рецептуВидео

12:13

Доллар или евро: эксперт ответил, какую валюту лучше покупать в апреле 2025 года

12:09

В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

11:51

Перед Пасхой дорожает важный продукт: сколько стоит 1 кг муки в Украине

11:45

"Путин не сможет продолжать боевые действия": США придумали, как добить режим РФ

11:37

"Наступление уже началось": Сырский назвал две области, которые стали целями РФ

11:15

Некоторые украинцы смогут не платить за коммунальные услуги: кто получит льготы

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять