Почему 9 апреля нельзя долго спать: какой праздник, день ангела

В церковный праздник 9 апреля нельзя ругаться, скандалить, сплетничать и завидовать.

https://glavred.info/holidays/pochemu-9-aprelya-nelzya-dolgo-spat-kakoy-prazdnik-den-angela-10654187.html Ссылка скопирована

Почему 9 апреля нельзя долго спать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, kyrios.org

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 9 апреля

О чем говорят приметы на 9 апреля

Что можно и нельзя делать 9 апреля

По новоюлианскому календарю 9 апреля церковь в Украине чествует мученика Евпсихия, священномученика Дисана и других, преподобного мученика архимандрита Вадима. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 апреля

Мученик Евпсихий – святой православной церкви. Был очень ярым христианином и организовал христиан разбить языческих идолов и разрушить языческий храм в Кесарии Каппадокийской. Зная, что его ждет, он раздал все свое богатство и ждал ареста. По приказу императора Юлиана святого казнили.

видео дня

Епископ Дисан вместе с другими 270 мучениками приняли мученическую смерть в плену персидского царя. Христиане отказались отречься от веры и были убиты.

Архимандрит Вадим был родом из Персии, из города Вифлапата, из зажиточной семьи. Но решил стать монахом и на свое наследство основал монастырь. За христово вероисповедание был брошен в застенки. И после четырех месяцев пыток был жестоко усечен мечом.

О чем говорят приметы на 9 апреля

В народе 9 апреля - праздник Вадим Ключник. Приметы этого дня говорят о будущем урожае и погоде:

день ветреный и туманный - будет богатый урожай;

облака синего цвета - жди дождя и тепла;

зацвели одуванчики - установится теплая погода;

погода меняется - к засухе летом.

В этот день принято собирать березовый сок: согласно примете, если сока много, то лето будет ненастным и прохладным.

Что нельзя делать 9 апреля

В церковный праздник 9 апреля нельзя ругаться, скандалить, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения. Следует также помнить, что ограничение в еде во время поста - это не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что 9 апреля нельзя делать по народным приметам: не следует долго спать - можно проспать свое счастье, а также остерегаться пролить воду - считается, что так можно навлечь беду.

Что можно делать 9 апреля

В православный праздник 9 апреля обращаются с молитвами к святым дня - просят помощи избавиться от гордыни и корысти, обрести душевную стойкость. Святой Вадим является небесным покровителем тех, кто носит это имя.

Именины и день ангела 9 апреля

По новому церковному календарю в Украине 9 апреля с именинами поздравляют Вадима. Считается, что имя старославянского происхождения. Так называли мальчиков еще в Киевской Руси. Имя было образовано от слов"вабити" или "вадити" и трактуется как "привлекательный".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред