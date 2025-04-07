Зачем 8 апреля прижиматься к дереву: какой праздник, приметы

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 8 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что нельзя делать 8 апреля
По новоюлианскому календарю церковь в Украине 8 апреля почитает апостолов Иродиона, Руфа и других; преподобного Руфа Киево-Печерского, мученика Павсилипа, святителя Калестина – папу Римского, а также святителя Нифонта Новогородского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 8 апреля
Святые апостолы Иродион, Руф и другие были апостолами из 70, учениками 12 апостолов Христовых. Апостолы известны своими проповедями христианства и пророчествами.
Преподобный Руф-затворщик был монахом Киево-Печерского монастыря в 14 веке. Отличался своим благочестием. Похоронен в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Святой мученик Павсилип пострадал за веру Христову во втором веке во времена императора Адриана. На него донесли язычники и святого сразу же заковали в кандалы.
Святитель Келестин получил хорошее образование и был очень почитаем среди духовенства. Вел добродетельную жизнь и был ревностным последователем христианства. Был избран папой Римским с 422 по 432 год. Отличился даром проповеди.
Святитель Нифонт был епископом Новгородским и монахом Киево-Печерской лавры. Жил во времена князя Святослава Ольговича. Есть свидетельства, что святой отказался венчать князя с дочерью половецкого хана, поскольку христианам не надлежит жениться на иноверцах.
Построил Новгородскую церковь Пресвятой Богородицы. Имя Нифонта упоминается в "Киево-Печерском патерике", в Ипатьевской летописи, "Житиях святых" архиепископа Филарета. Святитель Нифонт включен в Собор Новгородских святых, что почитается в третье воскресенье после Троицы.
Народные традиции и приметы
В народе называли 8 апреля днем Родиона и Руфа. Наши предки верили, что в этот день встречаются Солнце и Луна. В древних украинских еще дохристианских традициях проводили обряды чествования диких зверей и пресмыкающихся.
Наши предки верили, что в этот день вылазит из-под земли разное гадье, но ни в коем случае нельзя его убивать. Нельзя было задевать ни змею, ни ящерицу, ни гадюку. Существовало поверье, что на земле появляются загадочные существа – Руфы.
Хозяйки выносили впервые во двор маленьких цыплят и гусят. Делать это нужно было с завязанными глазами, считалось, это защитит от воронов и коршунов.
Доброй приметой было увидеть журавлей. Тогда сразу бежали по горсть проса и размешивали ее с комом земли. Когда просо высеять, будет щедрый урожай.
Дети собирали соломинки и укладывали в гусиное гнездо, на приплод скота и хорошую яйценоскость птицы.
Молодые девушки, когда слышали гром в этот день, бежали умываться и утирались красным полотенцем, веря, что это сохранит красоту. А мужчины прижимались к дереву, чтобы не болела спина во время жатвы.
Хорошая погода в этот день предвещала теплое лето, а пасмурный день предсказывал холодное и дождливое.
Что нельзя делать 8 апреля
Продолжается Вербная неделя, последняя неделя перед Страстной седмицей, поэтому верующие особенно соблюдают пост. В этот день не рекомендуется есть мясное, молочное и яйца, однако можно приготовить вкусные блюда по рецептам из нашего меню на Большой пост.
Также запрещено:
- желать кому-то зла и злословить;
- отказывать в помощи и подаянии;
- устраивать застолье и развлекаться.
Лучше провести день в молитве, помочь кому-то из родных, сделать что-нибудь хорошее.
Именины и день ангела 8 апреля
По новому церковному календарю в этот день именины празднуют Родион, Руф и Нифонт.
Имя Родион происходит из древнегреческого языка и означает "герой". Руф с латыни переводится как "рыжий". Имя Нифонт распространено среди православных христиан, по происхождению – греческое, трактуется, как "рассудительный".
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