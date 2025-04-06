Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 7 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что нельзя делать 7 апреля
В понедельник, 7 апреля, отмечается церковный праздник преподобного Георгия исповедника, мученика Руфина диакона, мученицы Акилины и 200 воинов, преподобного Серапиона монаха и преподобного Юстина Челийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 апреля
Георгий исповедник жил в Сирии в седьмом веке. С детства приобщился к служению Господу. Взрослым уже был назначен митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Там и хранятся мощи святого после смерти, в церкви святого Георгия. Святой отличился отстаиванием икон и противостоянием иконоборцам.
Диакон Руфин жил во времена жестоких гонений на христиан и был арестован в начале четвертого века в городе Синопе на берегу Черного моря. В тюрьме его посещала мученица Акелина, за что также была арестована. Во время заключения своими проповедями обратил в христианство 200 воинов. Они погибли за веру по приказу императора Максимина.
Преподобный Серапион Синдонит – египетский монах, жил в пятом веке. С юношеских лет не имел убежища и еды, но все время помогал таким же бедным и отверженным. Отдавал свою старую порванную одежду и кусок хлеба, который удавалось ему получить. Своей бесполезной жизнью он и других обращал в христианство.
Народные традиции и приметы
7 апреля существуют следующие народные приметы:
- снег выпал – до плохого урожая;
- яркое солнечное утро предвещает тёплую погоду до конца весны;
- если птиц не видно в небе – скоро придут резкие похолодания.
- Плохой приметой в этот день считалось заплетать косу, поэтому девушки этого не делали.
Что нельзя делать 7 апреля
Нельзя ругаться и сквернословить. Запрещено употреблять алкоголь. Следует опасаться и других вредных привычек. Поскольку продолжается пост верующим нельзя есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя в этот период справлять свадьбу, устраивать громкие развлечения.
Именины и день ангела 7 апреля
7 апреля свои именины отмечают Георгий (Юрий), Юстина и Мария.
Имя Юрий происходит от греческого имени Георгий и трактуется как "земледелец" или "плугар". Юстин происходит из латинского языка и означает "справедливый". Имя Мария происходит из иврита и переводится как "устойчивая", "возвышенная", "величественная".
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