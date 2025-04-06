Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

Виталий Кирсанов
6 апреля 2025, 15:58
96
По новоюлианскому календарю начинается шестая неделя Великого поста, что предшествует Вербному воскресенью.
Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу
Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 7 апреля
  • Народные традиции и приметы
  • Что нельзя делать 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, отмечается церковный праздник преподобного Георгия исповедника, мученика Руфина диакона, мученицы Акилины и 200 воинов, преподобного Серапиона монаха и преподобного Юстина Челийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 апреля

Георгий исповедник жил в Сирии в седьмом веке. С детства приобщился к служению Господу. Взрослым уже был назначен митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Там и хранятся мощи святого после смерти, в церкви святого Георгия. Святой отличился отстаиванием икон и противостоянием иконоборцам.

видео дня

Диакон Руфин жил во времена жестоких гонений на христиан и был арестован в начале четвертого века в городе Синопе на берегу Черного моря. В тюрьме его посещала мученица Акелина, за что также была арестована. Во время заключения своими проповедями обратил в христианство 200 воинов. Они погибли за веру по приказу императора Максимина.

Преподобный Серапион Синдонит – египетский монах, жил в пятом веке. С юношеских лет не имел убежища и еды, но все время помогал таким же бедным и отверженным. Отдавал свою старую порванную одежду и кусок хлеба, который удавалось ему получить. Своей бесполезной жизнью он и других обращал в христианство.

Народные традиции и приметы

7 апреля существуют следующие народные приметы:

  • снег выпал – до плохого урожая;
  • яркое солнечное утро предвещает тёплую погоду до конца весны;
  • если птиц не видно в небе – скоро придут резкие похолодания.
  • Плохой приметой в этот день считалось заплетать косу, поэтому девушки этого не делали.

Что нельзя делать 7 апреля

Нельзя ругаться и сквернословить. Запрещено употреблять алкоголь. Следует опасаться и других вредных привычек. Поскольку продолжается пост верующим нельзя есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя в этот период справлять свадьбу, устраивать громкие развлечения.

Именины и день ангела 7 апреля

7 апреля свои именины отмечают Георгий (Юрий), Юстина и Мария.

Имя Юрий происходит от греческого имени Георгий и трактуется как "земледелец" или "плугар". Юстин происходит из латинского языка и означает "справедливый". Имя Мария происходит из иврита и переводится как "устойчивая", "возвышенная", "величественная".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник майские праздники приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:37Война
Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:10Война
Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

15:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Последние новости

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

Реклама
14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

13:53

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

13:50

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

13:19

Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

13:09

Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

Реклама
12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

05:59

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

05:30

Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

05:10

"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

Реклама
04:02

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому РогуФото

03:00

Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

02:37

Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

00:40

"Окружение ВСУ в Курской области": в ЦПД раскрыли детали фейка РФ

05 апреля, суббота
23:16

В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

22:40

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

22:38

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом РогеФото

22:19

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:11

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

21:46

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять