Почему 6 апреля нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник, приметы

6 апреля лучше провести в положительных мыслях и в спокойной, тихой атмосфере.

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Почему 6 апреля нельзя вспоминать старые обиды / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 6 апреля

Народные традиции и приметы

Что нельзя делать 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, в Украине православная церковь чтит преподобную Марию Египетскую, святителя Евтихия Константинопольского, святителя Мефодия Моравского и 120 персидских мучеников. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 апреля

Мария Египетская – христианская святая, которая была грешницей, но покаявшись ушла в пустыню и в одиночестве 48 лет молилась о прощении своих грехов. Христиане чтят Марию Египетскую вместе с Андреем Критским, как наставников в покаянии. В храме читается особая служба – Мариино стояние, побуждающее верующих каяться в своих грехах и молиться за их отпущение.

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Евтихий Константинопольский – православный святой. Юношей, получив хорошее образование, ушел в монахи. За верную службу был назначен архимандритом всех амасийских монастырей. Позже занял патриарший престол в Константинополе. Из-за борьбы против ереси был лишен кафедры и сослан в изгнание. Через 12 лет ссылки вернулся на кафедру. В 582 году святой умер после празднования Пасхи в Проводное воскресенье.

Мефодий Моравский – равноапостольный святой, архиепископ Большой Моравии. Именно Мефодий вместе со своим братом Кириллом создали славянский алфавит. До служения Господу Мефодий строил военную карьеру и преподавал в Константинопольском университете. Святой занимался переводом Библии на славянский язык.

Святые 120 мучеников были взяты в плен персами в четвертом веке. Пленные были сожжены за свое вероисповедание.

Народные традиции и приметы

В народе говорили: "Если на Марьин день половодье, то будет густая трава". Также в этот день наблюдали:

если ночь будет звездная, то будет богатый урожай;

туман с утра означает сухую погоду на целый месяц;

сильные ветры предупреждают о плохом урожае летом.

В этот день считается хорошей приметой покормить бездомное животное.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя ссориться и спорить. Запрещено употреблять алкоголь. Продолжается Пасхальный пост. Не стоит в этот день вспоминать старые обиды или завидовать кому-нибудь. Лучше провести день в положительных мыслях и в спокойной, тихой атмосфере.

Именины и день ангела 6 апреля

По новоюлианскому календарю 6 апреля свои именины празднуют Мефодий и Мария. Имя Мария происходит с иврита и означает – "высокая", "величественная" или "возвышенная". Мефодий происходит из греческого языка и трактуется как "учение" и "знание".

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