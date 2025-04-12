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В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2025, 20:26
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Погода в Ужгороде будет одной из самых теплых. Там температура воздуха может повыситься до +17 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 13 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -8 градусов
  • Где синоптики прогнозируют снег

Погода в Украине 13 апреля будет теплее, но в некоторых областях ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов. Синоптики объявили II уровень опасности.

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"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13 апреля температура в большинстве областей станет теплее. Ночные заморозки постепенно будут исчезать. На Вербное воскресенье в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На Пасху будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +20 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 13 апреля
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: ventusky

Погода 13 апреля

В Украине 13 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег на юго-востоке. Утром и ночью будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°. В Карпатах без осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +17

По данным meteoprog, 13 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до 0...+9 градусов.

погода 13 апреля
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: meteoprog

Погода 13 апреля в Киеве

В Киеве 13 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в Киеве 0-2°; температура днем по области 10-15° тепла, в Киеве 13-15° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности.

погода 13 апреля
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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